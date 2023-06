Escandalosa salida de la fiscalía de la mamá y la expareja de L-Gante

Claudia Valenzuela y Tamara Báez no quisieron hablar frente a la cámara de Intrusos y hubo disturbios. El músico permanece detenido

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue indagado este jueves en la fiscalía N° 9 de General Rodríguez. Allí, poco después de las 11.30, declaró ante el fiscal Raúl Villalba. Acompañado de su abogado Alejandro Cipolla, el músico decidió contar su versión de los hechos, aunque se negó a responder preguntas. El cantante fue acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y tenencia de arma de fuego.

Tras finalizar la indagatoria, el artista tuvo un breve reencuentro de tres minutos con su ex, Tamara Báez, su hija, Jamaica y su mamá, Claudia Valenzuela. A la salida de la fiscalía, el periodista Gonzalo Vázquez de Intrusos (América) intentó hablar con sus familiares para saber cómo había sido la reunión. “¿Tami lo pudiste ver, como está Elian?”, le preguntó el cronista. “Sí, pero no quiero hablar, por favor necesito que entiendan estoy con mi hija”,respondió la joven mientras llevaba en sus brazos a Jamaica.

Gonzalo continuaba haciéndoles preguntas, pero aparecieron unas personas que serían amigos de L-Gante para impedir que realizara su trabajo y hubo empujones. “¡No me toques, no me toques!”, pedía el notero. “Te estamos pidiendo permiso bien”, le contestó uno de los jóvenes. “¿Sigue Cipolla? ¿No podés hablar por una medida judicial?”, le consultó el periodista a Claudia, pero ella no quiso responder nada y varias personas la rodearon a modo de protección del equipo periodístico.

L-Gante, con Tamara y su hija Jamaica

“¡Elián está bien!”, gritó Tamara en medio de los disturbios. Gonzalo siguió preguntando y haciendo su trabajo a pesar de lo empujaban y tapaban la cámara. “¿Va a salir de prisión?”, consultó el periodista. Finalmente las familiares del intérprete se subieron a una camioneta negra y se fueron rápidamente.

La conductora Florencia de la V se mostró sorprendida por esta situación ya que durante la mañana Claudia había hablado con diferentes medios sobre la situación procesal de su hijo. Un rato antes de que su hijo declare, habló con TN sobre el allanamiento realizado en una de las propiedades: “Yo no estuve, no estaba en el domicilio en ese momento. Por supuesto que me rompieron todas las puertas, después todo el desorden como parte del allanamiento”.

Claudia Valenzuela

“No encontraron nada, se pasaron un montón de horas, un montón de policías, de efectivos policiales con armas y escudos como si fuera la casa del narco del peor de toda la República Argentina”, se quejó Valenzuela. Luego, agregó: “¿Sabés lo que secuestraron? secuestraron dos armas de juguete que son de Jamaica (su nieta), un revólver dorado y un arma larga con el que juega la nena y corre a los chicos”.

Más tarde, el periodista de Intrusos habló con el doctor Cipolla sobre el reencuentro entre L-Gante y sus familiares: “Está muy bien, pudo ver a la hija, un punto a favor, esto lo tranquilizó. Ahora está a la espera, confía en la Justicia, hizo una declaración amplia y se aportaron pruebas. Creo que esto termina con una excarcelación la semana que viene”.

En un comunicado que difundió más tarde la fiscalía, se destacó que se le imputa a L-Gante “la privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactiva agravadas por el uso de armas” en dos hechos y en uno de ellos se le agrega el agravante de haber sido “contra un miembro del poder público”. Pero, como le encontraron drogas, también lo acusan de “tenencia simple de estupefacientes”.

