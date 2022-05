El truco para saber qué decían los mensajes eliminados en WhatsApp

Una aplicación es capaz de registrar la información de las notificaciones de un usuario

Seguro que en alguna ocasión se ha podido recibir un mensaje por WhatsApp, pero fue eliminado al momento. Lo cierto es que aunque se piense que la otra persona no puede saber de ninguna forma el contenido del mismo, existen aplicaciones que son capaces de recuperar estos mensajes.

La más destacada de estas aplicaciones esWAMR, que es capaz de descubrir lo que hay detrás de un mensaje eliminado no solo de WhatsApp, también de Telegram o Facebook Messenger. Para ello, utiliza una debilidad del sistema operativo de estas plataformas.

Debido a que todos los mensajes que se envían están encriptados, esta app no puede acceder directamente al mensaje. Aunque sí que es capaz de registrar la información de las notificaciones del usuario.

De esta manera, crea una copia de lo que van mostrando las notificaciones con toda la información a la que tiene acceso. Aquí se incluye además del texto, todo tipo de archivos: imágenes, vídeos, notas de voz, gifs o stickers.

Qué hace WAMR con el mensaje que una persona ha eliminado

Esta aplicación está disponible para Google Play Store desde hace unos años y lleva ya más de cincuenta millones de descargas. A pesar de que tenga sus limitaciones y no sea capaz de acceder a los mensajes en todos los casos.

En caso de que por ejemplo alguien envíe un mensaje por WhatsApp, pero directamente lo eliminaron de la conversación, WAMR es capaz de notificar este suceso y da acceso al mensaje eliminado. Sin que la otra persona sea consciente de ello. WAMR. (foto: Google Play Store)

Con esto se quiere decir que si un usuario ha desactivado las notificaciones de un determinado chat, no será capaz de acceder a esos mensajes porque no se producen en forma de notificación. Otro caso en el que no queda registrado es si el mensaje haya llegado cuando la persona se encuentra dentro de la propia conversación.

Por otro lado, si el mensaje ha sido eliminado antes de que se haya descargado por completo, tampoco será posible conocer el contenido del mismo.

También hay tener en cuenta que en caso de que la configuración de energía del terminal detenga algunas apps en segundo plano para evitar que se consuma tanta batería, tampoco será posible mostrarlo.

Entonces, se puede ver que WAMR puede resultar muy útil en muchas ocasiones aunque también es una aplicación que no tiene respeto por la privacidad de los usuarios. A pesar de que no está en la lista de apps maliciosas, el International Institute of Cyber Security la califica de riesgo porque para utilizarla se deben aceptar gran cantidad de permisos. WAMR. (foto: Androidphoria)

El método en WhatsApp para saber si algún contacto está rastreando mi ubicación en tiempo real

– Primero, hay que asegurarse que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en Google Play Store de Android o App Store de iOS.

– Ahora, abrir la aplicación y presionar el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

– En el caso de los móviles iPhone, tocar en las Configuraciones, se puede ubicar con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

– Ahora, acceder a los apartados Ajustes > Cuenta > Privacidad.

– Aquí pulsar la sección Ubicación en tiempo real. Dejar de compartir ubicación en tiempo real de WhatsApp. (foto: Blog de Christian DvE)

– Saldrán todas las personas a las que se le compartió la ubicación en tiempo real, significa que esos contactos saben en dónde se encuentra a cada instante.

– Solo hay que realizar un toque en el botón rojo denominado Dejar de compartir y listo, la ubicación habrá desaparecido automáticamente.