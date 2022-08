El tremendo dardo de Laurita Fernández contra Nazarena Vélez

La conductora reaccionó con todo en Intrusos luego de que la panelista de LAM la comparó con la China Suárez cuando Barbie Vélez salía con Fede Bal.

Una frase de Nazarena Vélez recordando la escandalosa separación de Barbie Vélez y Fede Bal donde comparó a Laurita Fernández con la China Suárez, terminó con la furia de la conductora de Bienvenidos a bordo. ¡Y ahora volvió a contraatacar contra la panelista de Ángel de Brito!

“Hubo un enojo con LAM en los últimos días, sobre todo con Nazarena Vélez”, le preguntó un notero de Intrusos a la ¿novia? de Nicolás Cabré.

“No me gusta cuando das una nota o hablás y después ves que, por lo poquito que leo, hay burlas, chistes”, señaló, desde su auto a la salida del teatro. “Se burlan porque diste la nota y uno dice ‘¿cómo?’. No me gusta que me gasten”, aseveró

Pero no quedó ahí y la actriz de El método de Gronholm disparó con munición gruesa contra la exvedette.

“¿Te molestó lo que dijo Nazarena?”, preguntó el cronista. “No, me chupa un huev…”, arrojó, picantísima sobre la opinión de la madre de Barbie, quien volvió a atenderla en el ciclo de América.

“Te comparó con la China”, pinchó el periodista. “Me chupa un huev… lo que diga”, concluyó, sonriente mientras aceleraba y se marchaba. ¡Tremenda!