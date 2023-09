El top ten de las sociedades de bolsa que dominan la aspiradora de dólares

En medio de un cepo casi total para la compra de divisas, la cotización del CCL no para de crecer. Quiénes son los jugadores que permiten la salida de billetes verdes.

El dólar Contado Con Liquidación (CCL) saltó 40,6% en un agosto revolucionado por el resultado de las PASO. Es la operación que le permite a las empresas girar dólares al exterior. En medio de un cepo cambiario brutal en todas sus aristas, su cotización sigue creciendo y el flujo de dinero no cesa en medio de expectativas más reales de una eventual dolarización. En ese mercado juegan las sociedades de bolsa que permiten la salida de divisas, y los traders que mantienen bajo anonimato quiénes son los principales brokers detrás de las operaciones. El top ten de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) permite una aproximación a ese universo.

La cotización del CCL arrancó agosto en $560 para la venta y terminó el mes en $771. El salto más grande lo dio cuando el Gobierno devaluó el peso un 22% el lunes 14 de agosto. La cotización siguió en camino ascendente y llegó a tocar el jueves pasado $802, para luego desinflarse y volver a la zona de los $700. “Este actor económico marca una cantidad de dolarización en base a la incertidumbre que hay en el mercado”, describió el analista financiero Christian Buteler.

“Los inversores temen tanto que el dólar suba de cotización a futuro, por lo que anticipan sus compras, como a la inestabilidad interna del país en momentos electorales”, explicó el economista de EpyCa Joel Lupieri. Se trata del aumento mensual más alto desde agosto de 2019, coincidente con el resultado inesperado de las elecciones primarias que le dejó al expresidente Mauricio Macri una corrida cambiaria feroz y sepultó su deseo de reelección.

La cotización de la moneda surge de la misma forma que el dólar MEP o Bolsa, a través de la compra de un bono en pesos y la venta del mismo título en dólares, pero el segundo paso se realiza con una cuenta en exterior, por lo que el dinero queda depositado fuera de Argentina. Se suele hacer con los bonos GD30 como también con las acciones de Banco Galicia, YPF, entre otras, o los Cedears de Apple y Amazon. En un día promedio se operan entre U$S 30 y U$S 50 millones. En una jornada frenética, entre U$S 80 millones y U$S 100 millones. Para realizar la transacción, la empresa interesada debe recurrir a un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o broker.

En este mercado pesan restricciones de parking (período que tiene que pasar entre la compra y venta de un título), prohibiciones de compra si en los 15 días previos se realizaron algunas operaciones “rulo” y desde el día de la devaluación un cepo a la compra de U$S 40.000 semanales. Un cepo laxo comparado al del dólar ahorro que sólo permite que un puñado de personas puedan acceder.

La información sobre qué sociedades de bolsa son las que operan mayores volúmenes de CCL o cuántos dólares salieron al exterior por día se mantiene bajo pacto de caballeros. “No soy botón“, contentaron distintos traders consultados por Letra P. El sitio oficial de ByMA muestra el ránking de las ALYC que más dinero en el segmento de PPT (prioridad precio tiempo) operaron mes a mes, pero esa categorización también incluye transacciones en acciones y otros títulos.

El top ten expresado en pesos cambia mes a mes, pero una firma se sostiene: Allaria, de Ernesto Allaria, también presidente de BYMA, operó $1.501.244.234.542 en el octavo mes del año, el equivalente al 8,86% de todo el mercado. Lejos quedó el segundo puesto en agosto para el banco ICBC con $531.027.712.382 y el 3,14%. El broker Balanz quedó tercero con el 3,13% y $529.464.770.916,12 operados. Le siguieron:

Centaurus Securities S.A.

Cocos Capital S.A.

Neix S.A.

PP Inversiones S.A.

Alfy Inversiones S.A.

DA Valores S.A.

Invertir en Bolsa S.A.

Quién controla el CCL

El Ministerio de Economía no controla, de forma directa, este mercado. Quien le puede poner un marco regulatorio al CCL es la Comisión Nacional de Valores (CNV), a cargo de Sebastián Negri desde enero de 2023, un abogado que hizo carrera en la entidad y es allegado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Banco Central tampoco puede intervenir en la compra y venta de títulos al exterior de forma directa como hace con la mesa de dinero en la Bolsa de Valores local y el precio del dólar MEP. Sin embargo, tiene la posibilidad de dar señales de dinero a través de brokers externos, aunque fuentes entendidas en el tema aseguraron que es más complicado “porque son volúmenes muy altos” para manejar.

El Banco Central sigue con atención la cotización del CCL día a día. Es uno de los indicadores que más preocupa ante la escasez de reservas. “Mientras la idea de dolarización alimente la posibilidad de una fuerte devaluación, la demanda por cobertura no va a parar”, dijo una voz de la City porteña a este medio. En los despachos oficiales, cuestionan que las Alycs alienten no sólo este tipo de operatoria sino también la ansiedad por el dólar ante cada inyección de dinero que se hace en la economía, como puede ser el bono de suma fija o los créditos a tasa subsidiada.

Por Eugenia Muzio-Letra P