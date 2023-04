El principio del final

Rodríguez Larreta confirmó que desdoblará las elecciones en CABA. La jugada del Jefe de Gobierno porteño precipitó el estallido de Juntos por el Cambio en la línea de largada del año electoral. Finalmente, quedaron al descubierto las insalvables diferencias internas de la principal alianza opositora.

A medida que transcurren los días de este año electoral, las definiciones se van acelerando. La noticia más reciente proviene de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y tiene como protagonista a los principales actores de Juntos por el Cambio. En el día de ayer, el Jefe de Gobierno porteño y pre candidato presidencial por la alianza opositora Horacio Rodríguez Larreta, realizó un anuncio que generó una verdadera explosión y que dejó al descubierto las fuertes disputas y grandes diferencias que se vienen dando dentro de Juntos por el Cambio.

En un escenario que presenta al renunciante Mauricio Macri como el principal operador e impulsor de la candidatura a Jefe de Gobierno porteño de su primo Jorge, actual Intendente de Vicente López en uso de licencia y al mismo tiempo Ministro de Gobierno de la Ciudad, Rodríguez Larreta demostró autoridad y confirmó a través de un video grabado y difundido en las redes sociales que desdoblará las elecciones en CABA.

“Como Jefe de Gobierno, me toca la responsabilidad de decidir cuándo y cómo se vota en la Ciudad”, fueron las palabras utilizadas por el pre candidato presidencial para anunciar que cambiará el sistema de votación en las próximas elecciones. Se trata de un desdoblamiento concurrente, es decir, se votará el mismo día que las elecciones nacionales, pero con boletas separadas. Para las categorías porteñas se utilizará la boleta única electrónica.

La primera en referirse al tema fue otra de las postulantes a la presidencia dentro de Juntos por el Cambio, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal quien a través de un tweet expuso que “El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”.

Minutos más tarde, Mauricio Macri, a través de la misma red social expresó su coincidencia con Vidal.

Quien no se guardó nada a la hora de manifestarse respecto de la decisión del Jefe de Gobierno porteño fue la presidente del PRO y también pre candidata presidencial Patricia Bullrich, que tuiteó: “ES MUY SIMPLE: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos. Por eso: ‘Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa’, como dijo Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones”.

Así como llovieron críticas, también están los que salieron a bancar la decisión de Rodríguez Larreta. Desde la Coalición Cívica, quienes a través de un comunicado expresaron que “creemos imperioso que las elecciones de este año deben darse con autonomía, garantizando que en forma concurrente los vecinos puedan pronunciarse libremente en las urnas”, hasta el senador Martín Lousteau, referente de Evolución Radical, que en declaraciones televisivas manifestó que “el Código Electoral marca claramente qué es lo que hay que hacer y es lo que decidió y comunicó el Jefe de Gobierno”.

En Evolución existe una guerra declarada contra Macri, desde el momento que el ex Presidente comenzó a presionar fuertemente para posicionar como único candidato a Jefe de Gobierno porteño a su primo Jorge en desmedro de Lousteau. Desde el entorno del senador radical fueron gráficos a la hora de emitir una opinión: “Cuando le conviene, Macri sale a decir que no hay que cambiar las reglas en años electorales, pero cuando fue Jefe de Gobierno desdobló las elecciones en 2011 y 2015 porque le convenía”. Y agregan: “Pero en 2019 lo forzó a Larreta a unificar con la elección nacional para que le traccione a su boleta presidencial. Es como el camaleón”.

Milei, el pescador del río revuelto

Previo a la jugada de Rodríguez Larreta de desdoblar las elecciones en CABA, la consultora SciData analizó a través del Monitor Digital las cuentas personales de los dirigentes. El informe arrojó que según las interacciones que tuvieron en las redes, la participación de los usuarios y la capacidad de captar nuevos seguidores, el candidato con mejor posicionamiento digital no es del PRO sino libertario. Hablamos de Javier Milei.

En marzo, el máximo referente de La Libertad Avanza logró batir su récord y sumó 81 mil nuevo seguidores. Por detrás del libertario se posicionó Patricia Bullrich con casi 18 mil, mientras que Rodríguez Larreta quedó último, muy por debajo de las mediciones. Sólo logró que lo sigan algo más de 1.500 personas.

Ahora bien, de cara a las P.A.S.O. de agosto, el Jefe de Gobierno porteño cuenta con un punto a favor respecto de Bullrich. Larreta es uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio con mayor protagonismo en las búsquedas y las menciones en la web, superando por más de 6 puntos en interés digital a su principal rival en la interna de la alianza cambiemita.

Lo cierto es que la escalada que se vienen dando en las internas tanto dentro de Juntos por el Cambio como dentro del Frente de Todos tienen un único y gran ganador. Javier Milei es el presidenciable que más capitaliza este escenario de gran turbulencia política.

El encuestador Hugo Haime se pronunció al respecto: “lo tengo muy bien, lo pone tercero al Frente de Todos y gana en primera vuelta a cualquiera de los candidatos del PRO”. Un consultor de estrecho vínculo con el macrismo dice lo mismo, pero no se anima a hacerlo públicamente. La conclusión más evidente es que el crecimiento que se está verificando en la intención de voto del diputado libertario genera más incertidumbre y confusión en las dos grandes coaliciones que vienen dominando el escenario político de los últimos años en la Argentina, que miran atónitas como se diluye semana a semana el caudal electoral.

En Juntos por el Cambio estuvieron tres años discutiendo la estrategia política y no pudieron llegar ni al más mínimo consenso. Tras el renunciamiento de Macri, la pelea interna sigue. Todos piensan diferente y cada vez se hace más difícil conciliar.

El desdoblamiento anunciado por Rodríguez Larreta es señal de que ya no obedece ni respeta a Macri, que se bajó de la carrera presidencial porque vaticina una guerra sin fin de cara a las presidenciales.

