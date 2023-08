El presente amoroso de Camila Homs y su relación con Rodrigo de Paul

La modelo tuvo unas breve palabras sobre cómo se encuentra hoy su vida después de tanto escándalo con su ex y el amor que tiene con su nuevo novio.

Camila Homs está teniendo unos meses exitosos luego de que se conociera que sería una de las participantes de el Bailando 2023. La modelo se encuentra ensayando a diario.

Además, Cami Homs habló de su relación actual con su novio, el futbolista Jose “El Príncipito” Sosa, y como es su vínculo actual con su ex pareja Rodrigo de Paul, con quien tuvo una conflictiva separación.

La palabra de Cami Homs

Cuando le preguntaron a la modelo por su relación con José Sosa, muy felizmente respondió: “Muy bien, contenta”. Más enamorada que nunca, Cami Homs lo hace saber, desde sus historias de Instagram cuando comparte fotos y además lo etiqueta.

Luego, fue el turno de su ex, Rodrigo de Paul, la modelo trato de evitar las preguntas respecto de la repentina separación de Tini y De Paul. Cami Homs decidió no opinar al respecto, ya que tiene un bozal legal por lo que no puede hablar del padre de sus hijos Francesca y Bautista.

Por último la modelo destacó que su relación con el padre de sus hijos es cordial, y cuando le preguntaron si se haría presente en la Argentina para visitarlos, dijo desconocer esa información.