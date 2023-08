El Polaco y su relación con los Maradona

El cantante desmintió los rumores de que pasó algo con Gianinna Maradona y contó una divertida anécdota con Diego

Hace unos años, los medios habían instalado el rumor de que entre El Polaco y Gianinna Maradona había una relación amorosa, esto fue alimentado por los propios protagonistas que se mostraban juntos en diversos eventos. Pasado ya mucho de eso, el cantante le contó la verdad a Dante: “Somos buenos amigos”.

Sin embargo, Gebel aprovechó la pregunta para consultarle sobre una anécdota insólita que vivió el cantante con Diego Maradona. “Me llamaban de Emiratos Árabes y no sabía qué hacer”, revela. “Iba manejando, yo estaba yendo justo a la casa de Gianinna porque nos juntábamos con amigos. Me quedé mudo”, detalla sobre el momento en que atendió el teléfono.

Al parecer, el llamado del astro del futbol era para advertir al músico de que no lastimara a su heredera. “Me dijo que no me haga el bolu**, que le dijera la verdad y yo le dije que se quedara tranquilo. Que éramos amigos, nada más”, cierra entre risas.