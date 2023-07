El nuevo look de Emily Ratajkowski

La modelo compartió una selección de fotos con su nuevo look y rápidamente se llenó de ‘me gusta’. “Ser pelirroja es… un estado de ánimo”, escribió irónicamente.

Emily Ratajkowski aprovechó el calor estadounidense para fotografiarse tomando sol al borde de una pileta. La influencer compartió un carrete de imágenes donde mostró su nuevo color de pelo y llamó la atención de sus seguidores con una microbikini que no pasó desapercibida. La it girl volvió a marcar tendencia en su cuenta de Instagram y encendió la red social.

En su perfil, donde tiene más de 30 millones de seguidores en todo el mundo, la supermodelo subió una publicación en la que posó con una microbikini estilo taparrabos. Emily siempre está atenta a los cambios de la moda y comparte sus looks más osados en la aplicación. Para esta ocasión, posó recostada sobre una reposera con un conjunto de dos piezas de color off white.

La supermodelo posó con una microbikini estilo taparrabos y enloqueció a sus seguidores. (Foto: Instagram/@emrata)

El corpiño era tipo triangular y la bombacha, diminuta y colaless. Para protegerse del sol, eligió como accesorio una visera de color negro con detalles en blanco. Además, compartió otras fotos con su nuevo look. Por último, mostró un video que subió a su cuenta de TikTok, donde se la puede ver escuchando música con auriculares y moviendo la cabeza.

En el clip, tenía puesto un minivestido ajustado de color rosa con terminaciones y detalles en rojo que no pasaron desapercibidos para las personas que pasaban por el lugar. Emrata nunca pierde la oportunidad para mostrar su sensual figura y su posteo llegó a más de 212 mil ‘likes’ en menos de dos horas.Play Video

La ‘it girl’ mostró toda su sensualidad con un carrete de fotos y un video bailando (Video: Instagram/@emrata)

Emily Ratajkowski hizo estallar Instagram con una enteriza de escote infinito

En pleno verano estadounidense, las famosas y celebrities aprovechan para mostrar sus mejores looks de microbikini y Emily Ratajkowskino fue la excepción. Además, la supermodelo se hizo un audaz cambio de look hace pocas semanas y lo documentó en sus redes sociales.

Emily Ratajkowski con nuevo hairstyle. (Foto: Instagram/@emrata).

En su perfil de Instagram, donde reúne poco más de 30 millones de seguidores de alrededor del mundo, la it girl mostró su nuevo beauty look: se tiñó de pelirroja y marcó tendencia. Para las fotos se mostró con el pelo suelto y megalacio, con un tinte colorado muy delicado, tendiente al castaño. Lo que más llamó la atención fue el traje de baño enterizo en total black con un escote extremo y muy pronunciado, moldería cavada y colaless con el que posó.

Emily Ratajkowski arrasó con su look total black. (Foto: Instagram/@emrata).

Como es usual, las fotos se hicieron virales rápidamente en la aplicación de Instagram: en tan solo algunas horas, el posteo llegó a coleccionar casi 600 mil “Me gusta” y recibió cerca de 2500 comentarios por parte de sus admiradores digitales.

