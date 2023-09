El llanto de Migue Granados tras la entrevista con Lionel Messi

El conductor y humorista se mostró emocionado una vez que terminó el mano a mano con el campeón del mundo

Migue Granados realizó una de las entrevistas más esperadas a Lionel Messi con un tono descontracturado que mostró otra faceta del legendario futbolista y el público respondió conectándose más de 300 mil personas viendo al programa Soñé que volaba de la plataforma Olga mientras se emitía el mano a mano. Luego del esperado encuentro, el humorista y conductor mostró su faceta más emocionada y rompió en llanto al expresarle unas palabras a su coequiper Lucas Fridman, quien además fue su productor en otros envíos exitosos que realizó en el último tiempo como el programa radial Últimos Cartuchos o el podcast La Cruda.

“Espero que puedas disfrutar de este momento, capitalizar mucho, venimos trabajando juntos hace un montón de años, vos te re mereces esto”, le expresó Fridman. “Vos también”, le contestó Migue. “Te amo. Me alegra mucho que lo estés disfrutando boludo, porque laburamos un montón juntos”, continuó Fridman al mismo tiempo que se le quebraba la voz. “Una banda…”, se sumó el humorista. “Hace un montón de tiempo y para nosotros es un logro personal”, agregó Lucas.

Ya emocionado, Migue le dijo: “Te quiero mucho, sos un gran amigo y además un profesional de la concha de su madre. Te juro me encanta laburar con vos y te necesito siempre cerca amigo porque sos como mi torre de control en todas las cosas que hago. Te quiero mucho y te admiro un montón”. “Yo también, boludo”, le devolvió su cómplice.

Ya volviendo al tono humorístico más allá de la emoción, Granados aclaró: “Perdón, estamos al aire. Aflojamos, aflojamos el cinturón y bueno”.

“Venimos laburando mucho. Venimos trabajando mucho hace un montón de tiempo. Surfeando un montón de olas, a veces picos más altos, a veces picos más bajos. Y la verdad también quiero decirles que cuando lanzamos este canal, Olga, hace muy poquito tiempo flasheábamos con qué podíamos lograr y qué no. Teníamos un poco de miedo. Tres meses, ¿cuánto pasó? Y creo que estamos dando un contenido hermoso y ni en pedo nos imaginábamos esto”, aclaró Fridman.

Analizando un poco la entrevista, Migue se puso muy feliz por lo conseguido: “Hermoso, hermoso, hermoso, hermoso poder haber hecho eso. Fue muy groso lo que hicimos. Increíble. Hermoso. La charla la vi 1.200 veces. La vimos en el cuarto. Lo único que hicimos además de comprar ropa más barata fue ver la charla 1.200 veces. Es hermoso este pibe, estar cerca de él es hermoso. Tiene una onda. Yo flashee un montón”.

Incluso, admitió que había estado nervioso por la repercusión que pudiese tener, sobre todo porque él no es una persona vinculada al fútbol: “Para mí es difícil porque un poquito de miedito me da, que mucha gente esté viendo a la ves tu cara. Es una energía que se siente y a mi eso no me gusta. No me gusta porque te llega y te estresa, te vas cargadito. Gente de otro lugar diciendo ‘Bardeó a París’, un diario de Francia con tu cara, los parisinos que no los conozco, pero están viendo tu cara y se siente. Eso a mi no me gusta, lo sufro”.

Además, agradeció a Luzu TV, que en lugar de competir optó por ver la nota y reaccionar en vivo, y planteó así el hecho de que, según su mirada, en la televisión “hay mala leche”, mientras que los canales de streaming “es un mundillo que está buenísimo”, en donde se respira “buena onda” entre los colegas.