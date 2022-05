El insólito truco que usó la pasajera de una low cost para no tener que pagar por el equipaje

Una tiktoker compartió con sus seguidores un video que alcanzó más de 570 mil reproducciones; allí mostró la ingeniosa técnica que utilizó para viajar en avión

Viajar en avión puede resultar muy costoso. A la hora de salir de vacaciones hay que tener en cuanta varios factores, entre ellos el destino, el hospedaje y las actividades. Pero sin duda algo que suele quitar el sueño es el precio de los pasajes de avión. Hay aerolíneas que ofrecen alternativas más económicas pero tienen una regla que suele darle más de un dolor de cabeza a los pasajeros.

Las aerolíneas low cost suelen tener precios más accesibles para viajar. Para compensar la tarifa del pasaje, ofrecen un servicio de comida y bebida a bordo que se debe pagar aparte, pero es decisión de cada pasajero si quiere comprar o no. Sin embargo tienen una regla que trae como consecuencia que los viajeros desparramen sus valijas en el aeropuerto mientras juegan al Tetris para acomodar su ropa.

La cuestión del equipaje normalmente es un problema si se elige como medio de trasporte una aerolínea low cost. Estas solo permiten viajar con una valija pequeña a bordo o una mochila y, en algunos casos solo con un bolso de mano. Si se desea llevar más equipaje, hay que pagar. Sin embargo, una tiktoker tuvo una idea insólita para llevar mucha ropa en su viaje sin que le cobraran de más.

Horas antes de subir al avión, Jaumana Belghiti compartió en su cuenta de TikTok un video donde mostró cómo se preparaba para viajar. Pero lo que más llamó la atención fue el truco que usó para que no le cobraran el equipaje. No fueron cupones, no metió toda su ropa en una funda de almohada ni tampoco la dobló de alguna forma en particular.

La tiktoker decidió usar cuatro pantalones juntos para tener más lugar en su equipaje y evitar gastar el dinero que tenía para las vacaciones en equipaje. A través de un video que tuvo más de 570 mil reproducciones donde se la observa parada en un baño, mostró una por una las prendas de vestir que se encimó para pasar desapercibida cuando subía al avión, según consignó Daily Star.

La joven le pidió una disculpa por adelantado a la aerolínea y entre risas dejó escrito un pícaro mensaje: “Cuando Ryanair piensa que me engañó con sus restricciones de equipaje, pero me voy al aeropuerto en cuatro pantalones”.

La idea recibió varios aplausos entre las personas que se cruzaron con el video,algunos conocían la técnica y otros la anotaron para su próximo viaje. Una seguidora escribió en los comentarios del video: “Simplemente te pones los pantalones antes de abordar y te los quitas en el baño del avión”. Por su parte, otra usuaria agregó: “Hago lo mismo este verano, me voy a Reino Unido un mes entero y no pago 70 euros extra por equipaje”. Mientras que un tercero dijo: “Yo hago esto, porque si pague siete euros por un pasaje no voy a gastar 25 en equipaje”.

Sin embargo, no todos fueron elogios. Algunas personas no estuvieron de acuerdo con la decisión que tomó para evitar pagar equipaje extra. “¿Vas a estar transpirada y con calor por no pagar 25 euros?”, le indicó uno, mientras que otro escribió: “Son solo 25 euros, te prometo que no te vas a quedar sin dinero si los pagas”. A pesar de que la idea tuvo sus críticas y reconocimientos, la tiktoker decidió implementarlo para viajar en avión.