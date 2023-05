El insólito método que encontró Ivana Nadal para no utilizar más desodorante

La influencer sorprendió en Instagram al revelar el método que usa para higienizarse.

Ivana Nadal, que está viviendo en Tulum, México, sorprendió al contar en un video en Instagram que ya no usa desodorante. Y que utiliza un método natural que le funciona a la perfección.

“Me estoy por ir al gimnasio, pero antes de salir me voy a poner desodorante, que ya no me pongo desodorante, me pongo limón”, reveló en sus stories.

“Fue lo mejor que me pasó en la vida, me lo habían dicho, lo dejé pasar porque es más fácil ir a un supermercado a comprarte un desodorante y ponerte”, agregó.

Por qué Ivana Nadal dejó de usar desodorante

“Odiaba el desodorante, odiaba el olor, me daba olor a transpiración, me manchaba la ropa”, contó Ivana Nadal.

“Un día me crucé a un señor en Cozumel (una isla mexicana) que me dijo: ‘No uses desodorante, ponete limón‘”, explicó luego.

Y cerró: “Dije: ‘Bueno, voy a probar’. ¡Ey! Es mágico eh, mágico“.