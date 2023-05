El ida y vuelta de Cristina Kirchner y Martín Lousteau

La expresidenta y el legislador se cruzaron fuerte en el Senado y recordaron viejos rencores del segundo gobierno kirchnerista.

En el marco de la exposición que Agustín Rossi está llevando a cabo en el Senado, Cristina Fernández de Kirchner se cruzó con Martín Lousteau luego de que el congresista le reclamara que debía aprender de economía. “Me enseñaste vos con la 125“, replicó la titular de la Cámara baja.

En la previa de la exposición informativa que el Jefe de Gabinete lleva a cabo para responder preguntas de los diferentes bloques, la vicepresidenta y el referente de Evolución Radical tuvieron un cruce de alto voltaje que revolvió antiguos rencores del 2008. En aquella ocasión, donde Lousteau era Ministro de Economía y Cristina Kirchner presidenta, ambos formaban parte de la misma administración y se disponían a llevar al Congreso la Resolución 125 que establecía aplicar retenciones móviles a la exportación de granos. El resultado fue un golpe político para la administración Kirchner, que entonces llevaba adelante su segundo gobierno.

Este jueves aquella discusión que ya tiene 15 años revivió en el Senado con dos de sus actores centrales. “Senador, ya debería haber aprendido que no hace falta quórum para la sesión del día de hoy, gracias”, le dijo la ex Jefa de Estado a Lousteau. El precandidato a Jefe de Gobierno no se quedó callado: “Deberían haber aprendido de economía también“, le recriminó. Luego de dos segundos, Cristina Kirchner remató: “Me enseñaste vos con la 125”.

Contexto de la 125, un golpe político que dejó marcas en el kirchnerismo

Por aquellos años los precios internacionales de las commodities (soja, girasol, maíz y trigo) eran altos y el Gobierno decidió captar parte de esa renta. La decisión ocasionó un problema político de alta magnitud, e incluso logró que sectores del campo hasta ese momento distanciados conformaran la Mesa de Enlace. Las rutas y las calles se llenaron de camionetas y tractores que reclamaban en contra de la medida.

El impacto político generó que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, renunciara a su cargo luego de la derrota legislativa. Lousteau, disminuido dentro del espacio por falta de apoyo, también dejó su silla en el Palacio de Hacienda y fue reemplazado por Carlos Fernández, pero antes de que la resolución llegue a debatirse en los recintos de ambas cámaras.

En ese contexto, hubo participación de la justicia e incluso de las fuerzas de seguridad, que llegaron a detener a ocho ruralistas que reclamaban en contra de las retenciones. El Gobierno estaba decidido a ir hasta las últimas consecuencias e incluso judicializó el conflicto, acusando a las entidades rurales de violar leyes de abastecimiento.

Cuando la discusión llegó al Congreso, fue aprobada por la Cámara de Diputados. Sin embargo, en el Senado el oficialismo no pudo imponerse y la votación quedó empatada, con la botonera a cargo del entonces vicepresidente Julio Cobos. “Pido perdón si me equivoco, mi voto es ‘no positivo’“, dijo el radical, lo que generó que el proyecto se caiga y quebró la relación entre las dos autoridades máximas del Poder Ejecutivo.

Este jueves 11, a más de una década de aquella decisión, Cristina Kirchner y Martín Lousteau volvieron a protagonizar una discusión por aquella resolución que significó uno de los grandes golpes políticos del kirchnerismo.