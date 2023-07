El hijo de Björn Borg, escribe su propia historia en el tenis: en Bastad logró su primer triunfo en el circuito ATP

De 20 años y 437° del ranking mundial, intenta que no lo afecten las comparaciones y hace su camino: venció a Elias Ymer y su próximo rival será el argentino Federico Coria

No es nada sencillo ser tenista profesional siendo el hijo de una leyenda de las raquetas. Indefectiblemente, con o sin intención, surgen las comparaciones. Con esa condición convive Leo Borg, de 20 años, hijo de Björn Borg, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Disfruta de los privilegios que le da ser “el hijo de…”, sobre todo recibiendo invitaciones para los certámenes, aunque también padece los paralelismos. Sin embargo, desde que decidió inclinarse por el tenis, intenta escribir su propia historia, aunque esté lejos de tener el brillo de la carrera de su padre, el Hombre de Hielo.

Luego de Wimbledon, que tuvo un último capítulo con el cinematográfico triunfo del español Carlos Alcaraz ante el serbio Novak Djokovic, el circuito vivirá tres semanas valiosas para los tenistas sudamericanos, ya que se disputan los últimos torneos europeos sobre polvo de ladrillo antes del inicio de la gira norteamericana sobre superficie dura. Esta semana, particularmente, hay acción en Gstaad (Suiza) y en Bastad (Suecia), donde el porteño Francisco Cerúndolo tratará de defender el título ganado hace un año, en la final ante su compatriota Sebastián Báez. Allí mismo, en el court central del Bastad Tennisstadion (el escenario de tenis al aire libre más grande de la región nórdica, con capacidad para 4300 espectadores), este lunes se produjo un hecho destacado, que quedará en los libros.

La celebración de Leo Borg en el ATP de BastadNordea Open

Diestro, de revés de dos manos y de 1,83 metro, Leo Borg, que hace tiempo viene aumentando su nivel a nivel ITF (la tercera categoría profesional), logró su primera victoria en un cuadro principal de un torneo ATP. Actualmente ubicado en el puesto 437° del ranking, aprovechó la invitación que el torneo de Bastad le hizo para esta edición y, en la primera ronda, se impuso ante un rival colocado 271 escalones por encima suyo, el también sueco Elias Ymer (166°), de 27 años y ex número 105°, que también había recibido un wild card.

En un match disputado en la cancha central, al mismo tiempo que en el court 1 se enfrentaban dos jugadores de mejor jerarquía como Báez (63°) y Federico Coria (113°), Borg construyó una buena actuación en casi dos horas, anotando tres aces, cometiendo dos doble faltas, logrando el 65% de primeros servicios, ganando el 81% de puntos con el primer saque (34 de 42) y quebrándole el saque a Ymer en dos oportunidades.

FIRST ATP TOUR WIN! 🤩



Leo Borg takes out Ymer 7-6 6-3 to record a maiden win on the ATP Tour@NordeaOpen #NordeaOpen pic.twitter.com/OWpbIMaZLy — Tennis TV (@TennisTV) July 18, 2023

“Mi padre nunca me empujó para que fuera tenista ni yo le pregunté por ello. Es evidente que lo ha sido todo en este deporte. La verdad es que yo siempre he querido jugar al tenis por iniciativa propia. Sé que él está orgulloso de mí, de que lo que estoy haciendo, y espero tener un buen futuro. Haré lo posible para que me vaya bien”, expresó Leo Borg en 2021, en su debut en la clasificación de Roland Garros, justo cuando se cumplieron cuatro décadas del sexto y último título de Björn en el Abierto de Francia. Leo borg, nacido en Estocolmo, jugará en los octavos de final de Bastad (630.000 euros en premios) ante Coria, que derrotó a Báez por 6-4, 4-6 y 7-6 (7-5), en 2h49m.

👏🇸🇪 Leo Borg tar första segern i ATP-karriären på hemmaplan i Båstad. Inför fullsatta läktare vinner Leo i två raka över Elias Ymer och han är därmed klar för morgondagens Sunset Tennis.



Vi tackar också Elias för i år och hoppas få se honom på centrecourten i framtiden igen💙 pic.twitter.com/JDFRYwauRR — Nordea Open (@NordeaOpen) July 18, 2023

En un artículo publicado por The New York Times en 2018, Patricia Borg, esposa de Björn y madre de Leo, contó que tenía esperanzas de que su hijo canalizara sus dotes de deportista por un sitio que no fuera el tenis. Pero cuando tenía 10 años, Leo le pidió a su madre que se sentara y le dijo algo que la hizo llorar: quería ser jugador de tenis. Claro que, desde ese momento, Björn y Patricia tuvieron que enfrentar muchas preocupaciones que, con el tiempo, se convirtieron en sanas certezas. Hoy, Leo es feliz escribiendo su propia historia, haciendo su propio camino, más allá de lo que fue su padre, once veces campeón individual de Grand Slam y número uno del mundo en 1977.

Argentinos en la gira

En el ATP de Gstaad, Pedro Cachin (90°) y Facundo Bagnis (136°; pasó la qualy) debutaron triunfando en el cuadro principal. El cordobés lo logró ante el japonés Taro Daniel por 6-4 y 6-1, mientras que el santafesino lo hizo frente al francés Arthur Rinderknech por 6-2, 2-6 y 6-3. En la próxima ronda, Cachin se medirá con el español Roberto Bautista Agut, el primer preclasificado. Mientras que Bagnis se enfrentará con el peruano Juan Pablo Varillas.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo conquistó su primer ATP el año pasado en Bastad, Suecia; ahora intentará defender el títulohttps://www.facebook.com/nordeaopen

En Bastad, Fran Cerúndolo, cuarto preclasificado y campeón defensor, debutará directamente en los octavos de final ante el francés Luca Van Assche (77°). Por la primera rueda, el platense Tomás Etcheverry (34°) se medirá con el austriaco Sebastian Ofner (58°).

También por el ATP de Bastad, por la primera ronda, cayó Juan Manuel Cerúndolo (100°): fue por un doble 6-3 ante el ruso Alexander Shevchenko (96°, 22 años), que será el próximo rival de Casper Ruud, máximo preclasificado.