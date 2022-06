El fuerte insulto en vivo de Yanina Latorre a Julia Mengolini

La panelista apuntó contra la periodista después de que esta lanzara duras declaraciones contra LAM y el conductor. Mirá el video.

Yanina Latorre le respondió con artillería pesada a Julia Mengolini luego de que esta hiciera duras declaraciones contra el panel del programa y Ángel de Brito.

“A vos te parece que el es un hijo de put* en publicar la factura de tu sueldo porque vos sos una chorra hija de put* que cobras guita a costa nuestra por un laburo que no mereces. Por eso es un hijo de put*, Ángel“, empezó diciendo Yanina sin filtros y visiblemente enojada. “No, soy hijo de put* por otras cosas”, bromeó el conductor.

“Si mañana sale mi sueldo sea mucho o poco y un ente privado me lo paga nadie te puedo decir nada pero cuando un ente público te paga un sueldo importante claro no queres que la gente se entere porque no sos tan auterista y kirchnerista“, cerró picante la esposa de Diego Latorre.

Qué dijo Julia Mengolini sobre Ángel de Brito y LAM

Julia Mengolini estalló enardecida contra LAM cuando el cronista Alejandro Castelo fue hasta la puerta de Futurock, la radio donde trabaja, para realizarle una nota. La comunicadora comenzó a insultar sin filtro al programa y se negó a dar declaraciones.

En su programa radial, la abogada había criticado el reality de Pampita y la acción solidaria que realiza junto a su marido, Roberto García Moritán. Desde LAM le fueron a consultar al respecto pero ella no solo se negó a hablar, sino que también insultó a Ángel de Brito y sus panelistas.