El fuerte descargo de Agustina Kampfer contra More Rial

El lapidario descargo de Agustina Kampfer, la archienemiga de More Rial

Agustina Kampfer es una de las ex novias que más odia More Rial, es por eso que desde su cuenta oficial de Instagram, la periodista dejó un polémico descargo respecto a la hija de Jorge Rial.

En LAM, salió el descargo que dejó la periodista: “Confío absolutamente en el poder del silencio y del tiempo que lo acomodan todo en el camino del bien y la verdad” comenzó escribiendo Kampsfer.

Puedo entender el dolor de una mujer que ha tenido una vida triste e injusta (y a la vez privilegiada, digamos todo). Pero la tristeza propia no le da derecho a nadie a atacar a personas ajenas”.

EL DESCARGO DE AGUSTINA KAMPFER CONTRA MORE RIAL

La ex de Jorge Rial dejó varias historias en su Instagram donde apuntaba de manera indirecta a More Rial y su pésima relación.

Cómo fue su convivencia con More Rial

Revelando más detalles, donde Kampfer al parecer tenía ganas de desahogarse, habló de cómo fue su convivencia con More Rial: “El tiempo que conviví con quien fue mi pareja y su familia fue muy duro. Presencie hechos terribles, peligrosos, amenazantes. No quiero dar detalles”, escribió la ex novia de Jorge Rial.

“Esta es la única verdad de la historia, aunque no es la historia completa”, agregó Agustina Kampfer. Antes de terminar con su polémico descargo, la periodista agregó: “No voy a ir a ningún living de TV, ni voy a bajar la ventanilla del auto para ahondar en este”, cerrando el tema.