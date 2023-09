El divertido video de Migue Granados con Lionel Messi

Gran anuncio, beso incluido y muchas perlitas

El conductor de ‘Soñé que volaba’, anunció que publicará la nota que le realizó al Capitán de la Selección Argentina y dio detalles de la misma.

Migue Granados publicó un corto video donde aparece Lionel Messi y promocionan de forma muy divertida la entrevista que el conductor le realizo al futbolista en Miami.

La nota saldrá al aire el jueves a las 10hs en el programa de streaming que conduce Granados, ‘Soñé que volaba’, a través de la plataforma Olga. En el pequeño fragmento que publicó se puede ver a Messi en primer plano, luego aparece Migue, le da un beso en el cuello al campeón del mundo y suelta de forma cómica: “¿Charlamos un ratito bebé?”.“Dale, dale…”, responde el futbolista.

Además, Migue reveló este miércoles en el ciclo que conduce por Olga, diversas perlitas que vivió junto a Leo, mientras grababan la entrevista que tuvo lugar en Miami. “Ustedes no saben todo el esfuerzo que hice por humanizarlo a Messi y en la nota está visto. Lo hacemos hacer cosas increíbles que todos nosotros hacemos y somos tan pelotudos de pensar que Messi no”, indicó.

Y continuó: “¡Huele increíble…. Y ella también!”, en referencia a Leo y su esposa, Antonela Roccuzzo. “De hecho lo del beso lo hicimos varias veces y le di tres o cuatro besos”, soltó entre risas Migue.

MIGUE GRANADOS CON LIONEL MESSI (VÍA: REDES)

Otro de los integrantes de ‘Soñé que volaba’, expresó: “Siento que es un gran momento de él, tipo de mucha paz y mucha apertura como para hablar de cosas, y también en un gran momento de Migue. Estuvo bien que se haya hecho esperar la nota. Habla distinto, lo escuchás en otro tono, muy hermoso”.

“¿Sabés qué me gustó? Que a la media hora que me fui, me empezó a seguir en Instagram. Anto ¿Qué le habrá dicho?”, manifestó el comediante, y agregó: “Después nos llama la persona que labura con él, que es un hermoso, Marcelo, un tipazo. Me dice: ‘Che, al final se fueron antes’. Porque viste que todo el mundo que quiere tener a Messi, lo quiere tener hasta la última gota. Y la terminamos porque terminamos de charlar y había suficiente highlights”.

MIGUE GRANADOS CON LIONEL MESSI (VÍA: REDES)

Además, destacaron el gran gesto que tuvo Lionel con Migue, cuando noto lo nervioso que el conductor estuvo durante la mayor parte de la nota. Luego de ver un pequeño clip de la entrevista, los compañero de Granados hicieron hincapié lo transpirado que estaba, y él se defendió: “Cómo no voy a transpirar, transpiro cuando viene mi primo a mi casa no voy a transpirar haciéndole una nota a Messi, Leo Matioli es Iván de Pineda al lado mío. Por supuesto que transpire, me lo dijo Leo cuatro veces, me traía papelitos”.

Por último, reveló que Leo en un momento le ofreció detener la charla para que se seque el sudor, algo que desató las risas en el estudio.

Owen Wilson abrazó a Lionel Messi tras el partido del Inter Miami

El primer juego de Lionel Messi en Los Ángeles, California, atrajo a una multitud de personalidades, incluido Owen Wilson, el príncipe Enrique y estrellas del cine como Leonardo Di Caprio y de la música como Selena Gómez y Tyga.

Durante el encuentro deportivo, Owen Wilson reveló en diálogo con el periodista argentino Agustín Belachur para ESPN que Messi es su jugador favorito en el mundo, y que ansiaba poder conocerlo.

“Messi es mi jugador favorito del mundo. Me puse tan feliz cuando Argentina ganó el Mundial“, indicó el actor, comediante y guionista estadounidense, de 52 años. Y agregó: “Conocí al relator que gritaba: ‘Argentina campeón del mundo’ mientras empezaba a llorar. Estoy emocionado como un niño en Navidad. Es como cuando vi por primera vez a Michael Jordan, es la misma sensación”.

Luego, tras la victoria del Inter Miami sobre Los Ángeles FC por la Major League Soccer (MLS), y aunque LA es el equipo del actor, Wilson pudo conocer a su ídolo y abrazarlo. La sonrisa de Wilson lo dijo todo.

Selena Gómez y Lionel Messi

El nombre de Selena Gómez se convirtió en tendencia luego de la espectacular reacción que tuvo al ver una jugada protagonizada por Lionel Messi en el partido que el Inter Miami disputó contra Los Angeles FC, a quienes finalmente le ganaron por 3 a 1.

Con dos asistencias de Lionel Messi, el Inter Miami ganó la noche del domingo 3-1 al Los Angeles FC en su estadio, donde desfiló una colección de celebridades para ver al mejor jugador del mundo.

Fue justamente Selena quien se convirtió en tendencia mundial por la inesperada reacción que tuvo cuando vio una jugada del G.O.A.T argentino. Quedó literalmente boquiabierta al ver una atajada que le hicieron a Messi.