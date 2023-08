El Chino Darín habló de su relación a distancia con Úrsula Corberó

El actor y productor, que desde hace un mes se encuentra en Buenos Aires por proyectos laborales, contó cómo hace para que el vínculo con su novia española perdure a pesar de los miles de kilómetros que los separan

Desde hace un mes, el Ricardo “Chino” Darín está instalado en Buenos Aires por distintos proyectos laborales con su productora, Kenya Films. Aprovechando su estadía en el país, el actor pasó por Olga, el canal de streaming de Migue Granados, y tras una larga entrevista se animó a jugar al ping pong, pero con una consigna algo peligrosa: por cada punto que perdía debía sacarse una prenda de ropa. Luego de superar el desafío que lo dejó sin remera, el protagonista de La odisea de los giles habló con los medios que lo esperaban a la salida del estudio y contó cómo maneja la distancia con su novia Úrsula Corberó. Además, se metió en la polémica entre actores y mediáticos y opinó sobre la necesidad de los famosos de exponer públicamente sus problemas de salud mental.

“Un punto, una prenda”, dijo Migue Granados tras proponerle a su invitado jugar un partidito de streap pong para sumar diversión al encuentro. “No debería ser así; vos porque querés verme desnudo, claramente”, se quejó el hijo de Ricardo Darín aunque terminó aceptando las reglas de juego. Primero fueron las zapatillas, luego las medias, después la remera, hasta que al volver a perder una jugada el actor se negó a quedarse completamente desnudo. Al salir de esta divertida performance, el Chino paró a hablar con las cámaras de Socios del espectáculo, donde reveló los motivos que desde hace un mes lo encuentran en Argentina. “Estoy trabajando con la productora nuestra y presentando un documental que se llama Argentina salvaje”, comentó el joven que, tanto delante como detrás de cámara, se ha convertido en un gran referente de su generación.

El Chino Darín vive entre Madrid y Buenos Aires debido a sus compromisos laboralesG3/The Grosby Group

“¿Ya estás radicado en España?”, le preguntó el cronista de eltrece mientras que el actor aseguraba que su profesión lo hacía viajar mucho. “No, vengo de hacer una serie española de acción durante la primera mitad del año, donde hago de un español… Me sale bastante bien”, relató, entre risas, mientras advertía que su novia lo ayudaba bastante a la hora de perfeccionar el acento. “Trato de trabajar el acento afuera para no volverla loca, pero Úrsula me ayuda a entender cuando estoy pronunciando algo bien o mal. Me sirve como alarma y corrección de algunas cosas”, explicó.

“¿Se puede mantener el amor a distancia?”, indagó el movilero sorprendido por esta relación que ya lleva siete años. “Sí, se puede”, respondió Darín contundente y enseguida dio algunos tips de cómo se logra: “Hay que quererse mucho. Creo que hay un punto de celosía que es lógico y que tiene que ver más con no estar con que el otro esté compartiendo con otra gente. Tiene que ver más con eso, con cierta ausencia, pero lo hemos aprendido a llevar bastante bien”, aseguró quién suele utilizar sus redes sociales para decirle a su novia cuanto la extraña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chino Darin (@chinodarin)

Luego, el actor se metió de lleno en la polémica entre actores y mediáticos que surgió hace unos días, a raíz de las críticas de Pepito Cibrián al protagónico que la ex Gran Hermano Julieta Poggio hará en la obra de teatro Coqueluche, bajo la dirección de José María Muscari. “Todos somos actores en nuestra vida de alguna manera, entonces nunca sabés. Por ahí agarrás a alguien en la esquina y le va el personaje, lo hace bien, está suelto y la rompe; y eso termina siendo una carrera o no”, expresó. Tras advertir que “todos merecemos una oportunidad”, el Chino aclaró que luego hay que mantener ese talento en el tiempo: “Se permite esa permeabilidad porque todos necesitamos esa oportunidad. Quién puede o no participar de este ambiente, quién lo merece… Me parece que todos. Después tienen que demostrar el trabajo, la dedicación y cierto desempeño”.

Por último, el hijo de Ricardo Darín y Florencia Bas reflexionó sobre los famosos de la necesidad de hablar de temas de salud mental abiertamente, como fue el caso de Ale Sanz, Tini Stoessel o La Joaqui. “Me parece que es importante que sea algo que esté en agenda, sobre todo en estos momentos en que hay cierta cosa de idolatría de gente que parece que tuvieran vidas perfectas. Está bueno descubrir que somos humanos y que hay cosas que hay que tratar y atacar y cosas con las que hay que tener cuidado; incluso en la interacción público-personaje, donde a veces todo se vuelve un poco turbio y negativo y puede ser un espiral bastante peligroso”, remató.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chino Darin (@chinodarin)