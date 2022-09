El Banco Mundial confirmó un nuevo préstamo para la Argentina por US$ 900 millones

El anuncio se realizó tras la reunión que mantuvieron en Washington el ministro de Economía, Sergio Massa, y el Director Gerente de Operaciones de la entidad, Axel van Trotsenburg.

El Banco Mundial confirmó que en los próximos seis meses la Argentina recibirá un préstamo de US$ 900 millones, que se sumarán a otros US$ 1.100 millones que ya aprobó para el corriente año, tras UNA reunión que mantuvieron en Washington el ministro de Economía, Sergio Massa, y el Director Gerente de Operaciones de la entidad, Axel van Trotsenburg.

Durante el encuentro, Massa presentó el programa que está implementando el Gobierno para construir reservas internacionales y estabilizar las condiciones macroeconómicas en Argentina, mientras van Trotsenburg reconoció “la importancia de tales esfuerzos”, según un comunicado de la entidad monetaria.

El ministro de Economía y director gerente operativo del Banco Mundial reafirmaron su compromiso de continuar trabajando juntos para promover un crecimiento inclusivo y sostenible en la Argentina.

Por el lado de Argentina estuvieron presentes, además de Massa, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein; el titular del Indec, Marco Lavagna – que tiene un rol como asesor de organismo internacionales-, y la directora Argentina ante el Banco Mundial, Cecilia Nahón.

En tanto, por el lado del Banco Mundial participaron Felipe Jaramillo, Vicepresidente del Banco Mundial, América Latina y el Caribe; Jordan Schwartz, el director del Banco Mundial para la Argentina y Van Trotsenburg, este último de manera virtual.

“Este año el Banco Mundial ha aprobado US$ 1.100 millones en nuevos proyectos y confirmó otros US$ 900 millones para los próximos seis meses”, señaló el organismo multilateral.

“El Banco Mundial ha sido un socio estratégico de Argentina por muchas décadas”, agregó.

Asimismo, el BM destacó que “el Gobierno de Argentina ha indicado que estima desembolsar unos $500 millones de dólares de proyectos financiados por el Banco Mundial durante los próximos cuatro meses”.

Los fondos que otorga la entidad demandan una contrapartida de parte del Gobierno, y el desembolso de los mismos son en la medida en la que avanzan los proyectos para los que fueron acordados los préstamos.

“Este año el Banco Mundial ha aprobado US$ 1.100 millones en nuevos proyectos y confirmó otros US$ 900 millones para los próximos seis meses”

En particular, los 500 millones de dólares “incluyen desembolsos de las obras de saneamiento de Matanza-Riachuelo, del apoyo al sistema universal de salud, del financiamiento a la capacitación de trabajadores y del apoyo a niños pobres que reciben la Asignación Universal por Hijo”.

La entidad subrayó que “en los últimos años, esta alianza se ha fortalecido y el Banco Mundial ha aprobado nuevos préstamos por un valor de $3.730 millones enfocados en programas que promueven la inversión y el crecimiento, incluyendo apoyo para los que más lo necesitan”

La cartera del Banco Mundial con la Argentina es de 9.100 millones de dólares y consta de 25 proyectos por un total de 8.600 millones más una garantía del BIRF de $466 millones.

Cómo sigue la agenda del Ministro

Luego está pautada una reunión de trabajo con Alfonso García Mora, vicepresidente regional para Europa, América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del Banco Mundial que apoya inversiones privadas

Desde el mediodía, el ministro se reúne con Mike Pyle, asesor económico internacional adjunto del Consejo Nacional de Seguridad y Sherpa del presidente Joe Biden para G-20 y G-7.

La agenda continuará por la tarde con el sector de las mineras, ya que se formalizará un anuncio de inversión y reunión de trabajo con el director ejecutivo de Livent, Paul Graves, según precisaron fuentes oficiales.

Los encuentros de Massa con empresarios continuarán con el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Rio Tinto, Del Renigar, y el director ejecutivo del Proyecto Rincón, Guillermo Calo.

Por último, el ministro de Economía mantendrá una reunión de trabajo con la US Chamber of Commerce e inversores.

Entre las empresas participantes se encuentran Akin Gump Strauss Hauer & Feld, Bayer, Bristol Myers Squibb, Cargill, Chevron, Citi, DHL, Dow Chemical, Excelerate Energy, General Motors, Gilead Sciences, HSBC, John Deere, Merck, Metlife, Pfizer, Google, Procter & Gamble y Spotify.

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA, SALUD, AGUA Y TURISMO

El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó en Washington que el acuerdo alcanzado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) permitirá poner en marcha “programas claves en infraestructura, salud, agua y turismo”.



“El acuerdo alcanzado con el BID es el resultado del trabajo articulado para lograr un paquete de Financiamiento Especial para el Desarrollo que le permitirá a la Argentina poner en marcha programas claves en infraestructura, salud, agua y turismo”, subrayó Massa en su cuenta de la red social Twitter.



El ministro y el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, anunciaron este martes en la capital estadounidense que se lograron destrabar créditos de ese organismo por casi US$ 3.000 millones para la Argentina hasta fin de año.



Por su parte, el ministro de Turismo, Matías Lammens, también presente en la firma del acuerdo, remarcó que habrá “financiamiento del BID para La Ruta Natural”.



“Con este aporte de US$ 33 millones y fondos propios del Ministerio, vamos a impulsar 115 obras para incrementar la oferta de turismo de naturaleza en todo el país. Esta iniciativa se complementa con las 144 obras realizadas con 50 destinos tras una inversión US$ 34 millones”, puntualizó Lammens en su cuenta de Twitter.



El funcionario destacó que “este logro forma parte del plan estratégico que venimos llevando adelante desde el Ministerio”, y subrayó que esto incluye “el éxito de las tres ediciones de PreViaje, la capacitación de más de 420.000 profesionales y la generación de más de 60.000 puestos de trabajo formales”.



“El turismo de naturaleza es la gran demanda en esta nueva etapa y Argentina tiene un potencial enorme en ese sentido: contamos con maravillas únicas en todas las regiones. Vamos a potenciar la infraestructura turística para promover un desarrollo sustentable en territorios y comunidades”, sostuvo Lammens.



En el marco del acuerdo, se prevé comenzar con cuatro obras en el último trimestre del año, que suponen una inversión de US$ 14 millones: un muelle turístico para embarcaciones menores en el Puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego; el puente sobre el arroyo Yabotí como vía de acceso al Parque Provincial Moconá en El Soberbio, Misiones; la ciclovía Maimará-Tilcara en Jujuy; y la refuncionalización del Camping Chicoana, en Salta.



Una vez iniciada la primera etapa, está previsto avanzar con un total de 115 obras en todo el país, ya que las 24 jurisdicciones presentaron proyectos para potenciar su oferta de turismo de naturaleza.



Las obras se llevarán adelante con financiamiento del BID y fondos propios del Ministerio, por un monto estimado que supera los $ 10.500 millones.



La Ruta Natural es el primer programa integral de desarrollo y promoción del turismo de naturaleza.



Entrelazando los atractivos y experiencias naturales de cada región con sus atractivos culturales, históricos, recreativos o gastronómicos busca potenciar circuitos y destinos menos conocidos, articular los ya consolidados con emergentes en circuitos integrados y mejorar la distribución territorial y estacional de la actividad turística.

Por Mara Laudonia-Télam