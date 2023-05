La periodista fue desvinculada del canal y desde otros medios hablan de fuertes denuncias en su contra. Mirá.

Los días de Marcela Pagano en A24 terminaron y así lo confirmó ella misma luego de que un portal lo diera por hecho a través de una nota.

Por qué echaron a Marcela Pagano de A24

De acuerdo con la información de Big Bang News!, la conductora de Para que sepas (A24) fue desvinculada de la señal de noticias, tras una investigación interna que hizo el departamento de recursos humanos de la emisora, luego de recibir denuncias de varias personas del canal en contra de Pagano.

El portal aseguró que una fuente de SiPreBA contó: “La despidieron por maltrato. No puede entrar más al canal desde el lunes“.

Qué dijo Marcela Pagano sobre su despido de A24

Al ver que el periodista Eduardo Feinmann compartió en su cuenta de Twitter la nota de portal Big Bang News!, Marcela Pagano no dudó en cruzarlo y aclarar que esa versión no es del todo verdad: “No es así Eduardo, ya contaré“.

Sin embargo, Pagano volvió a confirmar la noticia, cuando otra persona respondió ese tuit de Feinmann para expresarle sus buenos deseos de ahora en más, ya que lejos de negar el despido, mostró su agradecimiento.