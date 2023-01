Dos años después, el Brexit ha puesto a Reino Unido en una situación económica “de debilidad”

La economía británica se ve afectada, al igual que otras economías europeas, por la inflación y el aumento del costo de vida. Pero el Brexit, cuyo acuerdo entró en vigor hace dos años, parece haber acentuado este deterioro, cuyo alcance aún es difícil de medir. Pero esta salida de la UE tiene un claro impacto en las exportaciones y en el sector agrícola.

Los británicos no hacen buena cara dos años después del Brexit, según varios sondeos de opinión de las últimas semanas. En el último, publicado el 1 de enero, ‘The Independent ‘, revela que casi dos tercios de la población al otro lado del canal estarían ahora a favor de un referendo sobre el regreso a la UE. Según este diario, “la mayoría de los votantes (el 56 %) cree ahora que (el Brexit) ha empeorado” la situación económica en todo el canal, frente al 44 % de hace un año.

Cierto es que varios indicadores de la economía británica se han puesto rojos en los últimos meses: el PIB del Reino Unido cayó un 0,3% en el tercer trimestre de 2022, la inflación superó el 10% e incluso alcanzó un máximo del 11, 1% interanual en octubre, provocando una grave crisis en el costo de vida.

Esta “situación de debilidad” económica del Reino Unido puede explicarse “a corto plazo” como consecuencia del Brexit, según Catherine Coron, profesora de civilización británica en la Universidad de Paris-Panthéon-Assas: “Si miramos la inflación del Reino Unido y EE. UU., otra economía liberal, hay una diferencia del 2%, que es enorme. Y mientras el PIB del Reino Unido se está estancando, el PIB de EE. UU. se está recuperando”.

A esto se suman las dificultades que encuentran las empresas del otro lado del Canal para operar con las nuevas reglas. La salida del Reino Unido de la UE ha supuesto la vuelta de los controles fronterizos, los controles aduaneros o incluso los derechos de importación. Nuevas normas que también han supuesto más trámites administrativos para los empresarios que importan-exportan.

Esta situación no deja de tener consecuencias: las exportaciones de productos británicos a la UE han caído un 30% durante el año 2021, según investigadores de la London School of Economics. Estos últimos creen que el acuerdo de Brexit que entró en vigor el 1 de enero de 2021 “ha advertido los costos fijos de exportar a la UE, lo que ha empujado a los pequeños exportadores fuera de los pequeños mercados de la UE” –mientras que las grandes empresas británicas han sido poco o nada obstaculizadas en sus exportaciones.

Un Brexit que ya ha costado más de 7.000 millones de dólares

“El Brexit también tiene un impacto en las necesidades básicas, con escasez en el sector agrícola, en particular de frutas y verduras”, explica Aurélien Antoine, profesor de derecho en la Universidad Jean-Monnet de Saint-Étienne y director del Observatorio Brexit.

El Sindicato Nacional de Agricultores, el principal sindicato agrícola del otro lado del canal, también presentó a principios de diciembre sobre el riesgo de una “crisis de suministro de alimentos” en el Reino Unido. Efectivamente, la salida de la UE ha complicado la contratación de los trabajadores europeos de los que dependía el sector agrícola y algunos productores han visto pudrirse en sus pies algunas de sus cosechas, por falta de manos para cosecharlas.

Para completar el cuadro, la City fue superada por primera vez el pasado mes de noviembre por la Bolsa de Valores de París en capitalización bursátil. “Esta es la mayor consecuencia del Brexit: el distrito de negocios de Londres ya no es el principal centro financiero de Europa”, señala Catherine Coron.

Aunque el coste total del Brexit es difícil de evaluar –varios factores deteriorados a la economía británica (ya las economías europeas), incluida la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania–, se han realizado estudios sobre el tema.

Uno, producido por el Centro para el Desempeño Económico de la London School of Economics, reveló a principios de diciembre que la salida de la UE ya “les había costado a los consumidores del Reino Unido un total de 5.800 millones de libras (7.110 millones de dólares)” durante el período 2019-2021. agregando “un promedio de 210 libras a las facturas de alimentos del hogar”.

“Incertidumbre económica” ayer… y mañana

El Brexit, aunque tiene muchas desventajas para la economía británica, también ha sido beneficioso para el Reino Unido, en menor medida, en varios puntos, según Aurélien Antoine: “Ha provocado una menor competencia en varios sectores, en particular el agrícola. La escasez de mano de obra extranjera también ha permitido que los sindicatos británicos negocien aumentos salariales (especialmente para los camioneros, nota del editor)”.

Pero estos pocos signos positivos no consiguen contrarrestar la incertidumbre que el Brexit ha sembrado sobre la economía británica desde el principio. “La razón por la que Reino Unido está realmente muy mal, y las consecuencias del Brexit aún más fuertes, es que ha habido mucha incertidumbre económica desde el referendo (en junio de 2016)”, analiza Catherine Coron. “Entre ese momento y el momento en que realmente se promulgó el Brexit, tuvimos mucho tiempo. Los agentes económicos en los mercados, que necesitan anticiparse, no pudieron proyectarse porque no sabían dónde estaba la economía británica”.

La economía británica parece por el momento afectada de forma permanente -a corto y medio plazo- por el Brexit. Además, el panorama económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no invita al optimismo para los próximos dos años: según ella, el Reino Unido debería ser el país menos eficiente entre las principales economías mundiales, aparte de Rusia, con una previsión de que el PIB disminuirá un 0,4% en 2023 y aumentará un 0,2% en 2024.

Por Jean-Luc Mounier-France24