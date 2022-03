Diego Junior habló por primera vez tras la muerte de Maradona

El hijo del astro y la italiana Cristiana Sinagra contó cómo era la relación con su padre y dio detalles de lo que se dijeron la última vez que conversaron. Mirá el video.

La historia de Diego Junior y su padre, Diego Maradona, no fue nada fácil. El hijo que el astro tuvo con la italiana Cristiana Sinagra durante su paso por el Nápoles en 1986, tuvo que soportar el desprecio de su progenitor durante años. Incluso, cuando la Justicia lo había obligado a darle su apellido y la correspondiente manutención. Sin embargo, lejos de guardarle rencor, el joven insistió hasta lograr el reconocimiento público del Diez, que llegó recién en 2016.

A partir de ese momento, Junior logró entablar un vínculo estrecho con Maradona, quien también se relacionó con su esposa, Nunzia Pennino, y sus hijos, Diego Matías e Indiana Nicole. Pero la muerte prematura del astro, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, lo privó nuevamente de la presencia de padre. Y ni siquiera pudo venir a despedirlo a la Argentina, ya que cuando Diego falleció el se encontraba internado por coronavirus en su tierra natal.

Lo cierto es que, tras más de un año de silencio, el italiano decidió hablar con Ángel de Brito en LAM. Allí, contó que estaba unido a sus hermanos, Dalma y Gianinna, las hijas de Claudia Villafañe, Jana, fruto de la relación del astro con Valeria Sabalain, y Dieguito Fernando, nacido de la pareja de Maradona y Verónica Ojeda, en la búsqueda del esclarecimiento sobre las causas que llevaron a la muerte a su padre. También dijo que Matías Morla nunca lo llamó tras el fallecimiento del ídolo y que al cardiocirujano Leopoldo Luque no le contestó el mensaje, ya que para él no había perdón luego de la difusión de los mensajes que delataban el trato que recibió Maradona en sus últimos tiempos. Diego Junior junto a Diego Maradona (Getty Images)

Finalmente, al ser consultado sobre qué le había quedado pendiente con su papá, Junior se sinceró. “Yo hablaba mucho con él. Y los últimos quince días, con el Covid y él que no estaba muy bien por la operación y cosas así, me hubiese gustado hablar un poco más”, dijo. Y agregó: “Pero me quedo con el recuerdo del día después de que lo operaron. Me llamó Jana con una videollamada y estaba con él. Y aunquefueron dos minutos, nada más, porque papá todavía estaba sedado y un poco cansado. Pero fueron dos minutos en los que nos reímos mucho”.

Visiblemente emocionado, Junior continuó: “Yo la última vez que hablé con papá y lo vi, nos reímos mucho. Y disfrutamos como siempre”. El italiano no quiso ahondar en detalles sobre lo que se habían dicho en aquella charla con Maradona, pero reconoció que Diego lo “jodía como siempre”. “A él le gustaba reírse con nosotros”, señaló.

¿Con qué lo cargaba su padre? “¡Con muchísimas cosas! Yo soy de River y él me cargaba mucho. Y yo, para tirarle agua sobre el fuego, le decía: ‘Pero nosotros somos los dos del Nápoles’. Y se tranquilizaba un poco. Pero me cargaba con muchas cosas. Como yo estaba un poco gordo en la última época, me decía: ‘Pará de comer un poco que si no, no podemos ni jugar un partido de fútbol juntos’. Pero yo me reía mucho con él”, aseguró. Aunque explicó que Maradona, en cambio, no se aguantaba las bromas. “Era muy complicado cargarlo a él, porque le gustaba cargar pero no le gustaba mucho que lo cargaran a él”, concluyó.