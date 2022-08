Diego Brancatelli sobre Viviana Canosa: “Nadie la quiere contratar, hizo mucho daño estando al aire”

Diego Brancatelli se pronunció respecto de la polémica renuncia de Viviana Canosa en A24, quien denunció que sufrió una censura. La conductora señaló, en su momento: “Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión”

En ese marco y luego del escándalo mediático que trajo esa salida, Brancatelli defendió la decisión editorial que tomó el canal, de no pasar al aire un informe crítico contra Sergio Massa, que la conductora habría preparado, a caballo de la decisión de no difundir “escraches”. “Fue un juego de ella, que le salió mal”, señaló el panelista del programa Argenzuela (C5N)

En declaraciones a Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), el periodista explicó que “todos los canales de televisión son empresas privadas, que deciden qué contenido sale al aire y cual no, está en vos si aceptás”. También agregó: “Si (Daniel) Vila y (Sergio) Massa tienen una excelente relación y la dirección dice que un informe no se pasa, no se pasa. Es una decisión editorial de la empresa, le salió mal lo que hizo”.

Brancatelli atacó a Viviana Canosa al decir: “Si ella ese mismo día se sentaba y decía ‘quiero pasar un informe sobre Massa, pero no me dejan’, hacía mucho más daño que haciéndose la Heroína”.

“Pero la jugada le salió mal, porque ahora nadie la quiere, nadie la quiere contratar. Ella hizo mucho daño estando al aire, para mí le hizo un gran favor al Gobierno”. Además, añadió: “Era una maleducada serial, ha dicho cualquier cosa”, agregó.

Por otro lado, con respecto a las razones que llevaron a las autoridades del canal a permitirle a la conductora hacer ciertas declaraciones dijo: “Le permitieron cosas porque medía”, y opinó “si fuera mi canal, yo no le pagaría un sueldo a alguien que dice tremendas barbaridades”. “Hizo un mal negocio en irse”, sentenció.

Rumores de vuelta al aire de Intratables

En otro orden de cosas, Diego se refirió a los rumores de la vuelta al aire del programa Intratables, del que fue parte como panelista estable, y dijo: “es probable que vuelva”. Además, dijo que antes de la despedida, los productores ejecutivos hablaron de de que no se trataba de un “adiós”, sino de un “hasta luego”.

En ese sentido, señaló que no cree que las autoridades lo convoquen nuevamente. “La verdad es que no tengo certezas de que vaya a volver” expresó y agregó: “Se portaron muy mal conmigo, hasta ahora nadie se contactó y ni siquiera creo que se vayan a contactar. Fueron muy desagradecidos, no me indemnizaron”, expresó. A pesar de eso, opinó que el programa no debió dejar el aire, y señaló que el mismo es un “sello televisivo”.

Además en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad señaló: “Se portaron mal con cuestiones administrativas y legales que nunca me reconocieron. Soy de la vieja escuela que no falta nunca, hice el show, me inmolé un montón de veces. Después de diez años hay un enorme desagradecimiento. Yo me fui bien, pero esperaba un poco más de ellos”.

Qué dijo sobre la agresión que sufrió en Corrientes

Por otro lado, al ser consultado respecto de la agresión que sufrió en Corrientes, donde fue golpeado con un paquete de polenta, Brancatelli comentó: “Afortunadamente, en estas últimas horas se hizo un laburo de investigación, lograron dar con los agresores, y ya tenemos los nombres, no fue algo espontáneo”.

En ese marco, agregó que “Lamentablemente era un ex candidato del gobernador Gustavo Valdez, son muy obvios. Uno pertenece al partido Libertario de Milei”. También dijo que “lo que buscaban era provocar a Brancatelli para un video de YouTube, todo Goya habla de ellos, lograron un poco lo que querían, pero con una agresión en el medio. Es eso y es un poco lo que está pasando”.

Luego, respecto de las razones que llevan a estos “escraches” en contra de personas que no son parte del gobierno como él, o Pablo Echarri, concluir expresó: “Entiendo este juego de que a mucha gente le caigo muy bien y a mucha otra muy mal”.

“El cariño te lo expresan con mucha notoriedad y al que no le gusta, simplemente deberían estar en desacuerdo. Pero la regla del juego es que haya mucha gente que no me quiera”, completó.