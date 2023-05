Despiden a Marcela Pagano por “episodios de maltrato laboral”: ella denunció “censura y presiones”

La conductora publicó una extensa carta: habló de presiones, censuras y limitaciones en su desarrollo laboral al aire de A24. El canal dijo oficialmente que fue despedida “por malos tratos” contra la producción.

Un nuevo foco de conflicto se generó en los últimos días en el canal de cable América 24, a partir del despido de la periodista Marcela Pagano, quien conducía un programa durante la tarde. “Después de soportar siete meses de presiones, terminé de comprender que era imposible hacer periodismo con la gente que dirige hoy esa señal”, escribió en redes sociales.

Desde el Grupo América dijeron a través de un comunicado que la periodista fue despedida “por episodios de maltrato laboral”. En el escrito, detallaron que la decisión se tomó “luego de una exhaustiva investigación administrativa interna”. Un productor dijo que las “actitudes violentas” de Pagano eran “una constante”.

El conflicto con Pagano tuvo su capítulo central el pasado viernes, cuando la periodista recibió la información de parte de las autoridades del canal de que quedaba desvinculada. Este lunes, pasado el fin de semana, publicó en su Twitter un comunicado en el que señaló directamente al director Daniel Vila y al gerente periodístico, Rolando Graña, al decir que en variadas ocasiones “me ceñí a lo meramente técnico, tal como me habían pedido”.

En su carta, la periodista especializada en economía contó que por su programa pasaron “todas las voces”, y denunció que “mi libertad para preguntar estuvo cercenada en el último mes”. Eso se produjo, siempre según su versión, por “prohibiciones explícitas de invitar a toda persona vinculada a Mauricio Macri, Patricia Bullrich y economistas kirchneristas pero no alineados con cierta ala de la política del Frente de Todos como Julia Strada o Sergio Chouza”.

“En las últimas semanas, me prohibieron poner en las placas y videograph que el dólar había subido, solo podía contar al aire cuando bajaba. Me rebelé ante esta decisión, de la que incluso fui anoticiada estando al aire mientras hacía una columna económica”, manifestó.

Pagano: “Quieren ensuciar mi imagen”

Pagano también se quejó de que “quieren ensuciar mi imagen cuando soy una trabajadora honrada y profesional que vive de su sueldo”, y manifestó que es consciente de que antes de que la despidan a ella “también sufrieron esta censura importantes figuras del periodismo”.

Esas voces, agregó, “hoy no están en la pantalla de América debido a sus formas de ejercer el periodismo, convirtiéndose esta modalidad en una costumbre de la Dirección actual”.

La carta que publicó Pagano.

En ese sentido, Pagano señaló el caso de Viviana Canosa, que debutó en A24 con un programa político y pasó a LN+ tras ser removida. Canosa denunció entonces, en septiembre de 2022, que fue censurada en un informe. Pagano dijo que cuando quiso saber el motivo de la desvinculación de su colega, “se me ocultó cuando fui coercionada por una autoridad invocando a un abogado del canal a leer un comunicado de prensa que la Dirección del canal redactó acerca de los escraches públicos”.

“Hay una recurrencia hostil y avasallante contra las mujeres en esa pantalla, de la que pueden dar fe varias de mis ex y actuales compañeras”, escribió en una carta que publicó en su cuenta de Twitter @paganomarcela

“Es llamativo el apremio por eliminar mi voz de esa pantalla en estos momentos, justo cuando mi medición de audiencia mejora cuando abordo temas de economía (mi especialidad hace años). Echarme después de dos años y dos meses de conducción en pleno vaivén del dólar y con el futuro en vilo de la actual gestión, es significativo”, dijo Pagano.

Más allá de la versión de la periodista, PERFIL supo por fuentes de ese canal que se inició una investigación en Recursos Humanos a partir de supuestos casos de maltrato por parte de Pagano a compañeros y compañeras de trabajo. Situaciones como gritos en los estudios fueron parte de la motivación de la decisión del canal.

“Desvinculada por violencia laboral”: el comunicado de Grupo América

Desde el grupo mediático, aclararon a través de un comunicado que Pagano fue desvinculada el pasado viernes para posteriormente ser despedida “por episodios de maltrato laboral”. En el escrito, detallaron que la decisión se tomó “luego de una exhaustiva investigación administrativa interna”.

“El 31 de marzo, se presentó ante el Director de Capital Humano de Grupo América un productor periodístico, con 18 años de antigüedad en la empresa y formuló una denuncia por violencia laboral contra Marcela Pagano. Fue acompañado de los tres miembros de la Comisión Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), quienes manifestaron que la situación había sido tratada en una asamblea de personal”, detallaron en el comunicado.

Dentro de los episodios de violencia descritos, el productor, cuya identidad no fue revelada, mencionó que Pagano le “gritó violentamente” y lo “maltrató por teléfono” durante cinco minutos. Además, argumentó que “la violencia y los gritos” fueron de “una mala educación gravísima” y que la conductora no le permitía hablar, por lo que decidió cortar la llamada ante un “griterío tan violento, despectivo y malicioso”.

“Hace 28 años que trabajo en medios y hace 18 años que trabajo en el área de noticias de América y A24. En todos estos años, nadie me levantó la voz. Conozco muy bien la vorágine en vivo de la televisión, de la redacción y del control, pero estos hechos violentos no tienen nada que ver con mi trabajo. La violencia y el abuso de poder empañan el ámbito laboral. También quiero agregar que las actitudes violentas de Marcela Pagano son una constante que sufrieron otros productores que no se animaron a denunciar en su momento”, concluyó el productor.

Según América, Pagano recibió el traslado de la denuncia el 4 de abril y, seis días después, la rechazó “genéricamente” por “falsa, maliciosa, extemporánea e improcedente”.

Además, el grupo mediático indicó que, a raíz de esa primera denuncia, “se abrió una investigación administrativa interna donde diez personas que trabajaron con la conductora del programa ‘PQS’ dieron testimonio”. Las declaraciones fueron realizadas por nueve productores y un columnista, cuyas identidades no trascendieron.

Dentro de las denuncias, se incluyeron “malos tratos”, “gritos”, que “estaba a la defensiva en su posición de conductora con el equipo de trabajo”, “hacer caso omiso a las pautas del productor ejecutivo”, entre otras cuestiones. Según las declaraciones, la actitud de Pagano “complicaba la operativa de trabajo y generaba un clima tenso”.

“La empresa entendió acreditado, en una exhaustiva investigación interna, un grave e inadmisible accionar de parte de Marcela Pagano. Por ello, teniendo en cuenta las normas internacionales, nacionales e internas para la prevención y erradicación de la violencia laboral en el ámbito de las relaciones del trabajo, el 28 de abril la empresa notificó a Pagano la extinción del contrato de trabajo por su exclusiva culpa, invocando la pérdida de confianza ocasionada como consecuencia de su proceder injurioso desplegado para con compañeros de trabajo que la asistían diariamente”, concluyó el grupo mediático.

El apoyo de Milei

La periodista expresó en su carta que “la gota que rebalsó el vaso” fue una entrevista que le hizo al economista y candidato libertario, Javier Milei, “que marcó el pico de rating de la tarde del canal”.

El diputado de La Libertad Avanza compartió en sus redes sociales los fragmentos de la carta de la periodista y comentarios de apoyo de algunos usuarios. “Libertad de expresión. Ya falta poco para conocerla de verdad”, fue uno de los comentarios que compartió el economista.