Dani La Chepi habló sobre su salud mental

La influencer contó por qué decidió dejar por un tiempo las redes sociales y la televisión.

Dani La Chepi recientemente presentó a su nuevo novio llamado Julián. Ahora, la humorista habló sobre la salud mental, algo que viene siendo tendencia en el mundo de las redes sociales por lo ocurrido con Tomás Holder y Maxi Guidici. En una entrevista para “Agarrate Catalina”, la actriz explicó cómo es actualmente su estado emocional.

Dani La Chepi habló sobre la salud mental y reveló que algunos días le cuesta levantarse

“Sigo en tratamiento. Algunos días estoy feliz y otros días no me levanto del sillón, pero me permito estar cansada”, comenzó la humorista. “A veces, entendés que no todo es el laburo. Necesité tocar fondo para volver a pensar como cuando uno era chica”, agregó la actriz.

DANI LA CHEPI HABLÓ SOBRE LA SALUD MENTAL Y REVELÓ QUE ALGUNOS DÍAS LE CUESTA LEVANTARSE

La comediante habló sobre su relación con Julián y aseguró que están en un muy buen momento, al mismo tiempo explicó: “Ojalá mi viejo hubiera ido al psicólogo, quizás hoy estaría vivo. Ojalá mis viejos hubieran hecho terapia de pareja”.

DANI LA CHEPI HABLÓ SOBRE LA SALUD MENTAL Y REVELÓ QUE ALGUNOS DÍAS LE CUESTA LEVANTARSE

En su momento, Dani La Chepi había padecido un carcinoma en una mama y contó en LAM cómo la paso con su salud mental: “Tuve un trastorno de ansiedad y cuando me di cuenta de que me sentía mal, que no tenía fuerzas para levantarme y que veía todo negro, decidí pedir ayuda”.