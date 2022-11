Dakota Johnson de visita en Buenos Aires

En las últimas horas, la actriz y novia del líder de Coldplay aterrizó en el país; a comienzos de la semana pasada, cuando la banda británica comenzó su serie de recitales en el estadio de River, la protagonista de 50 sombras de Grey se encontraba filmando en México

Desde su llegada a Buenos Aires para brindar 10 shows en el estadio de River Plate, el furor desatado por Coldplay no se detiene. Tanto arriba como debajo del escenario, la icónica banda de pop rock británica no para de ser noticia no solo por el espectáculo que brindan, sino también por las andanzas de su líder, Chris Martin, quien desde que arribó al país fue visto disfrutando del amplio abanico cultural que ofrece la ciudad. Ahora, se suma un personaje más a esta historia, ya que Dakota Johnson, la novia del cantante, acaba de aterrizar en el país para presenciar los últimos shows que quedan pendientes en la agenda porteñ.

Si bien es un misterio cuándo llegó, se sabe que la semana pasada la actriz estuvo rodando un nuevo proyecto en México. Pero la protagonista de 50 sombras de Grey no quiso perderse estas presentaciones dentro de la gira Music of the Spheres y esta noche, seguramente, será testigo del séptimo concierto en el barrio de Nuñez. Los rumores de que la hija de Melanie Griffith y Don Johnson iba a acompañar a su novio en Buenos Aires -como también ocurrió en 2017, cuando recién comenzaban a salir- eran fuertes, pero recién fueron confirmados ayer cuando la actriz fue vista paseando y comprando vinos por el barrio de San Telmo. De hecho, fue la vinoteca La Bodega del Pintor, desde su cuenta de Instagram, la que confirmó la primicia al subir una foto de la dueña del local junto a la intérprete.

Dakota Johnson compró vinos en San Telmo y accedió a una foto con la dueña del localinstagram.com/la_bodega_del_pintor

“Dakota Johnson, una diva”, escribió Paula Clabellino junto a un emoji de ojitos de corazón en la publicación que subió como reel a la cuenta del negocio. Con un look casual de pantalón negro, top al tono, una campera en azul y blanca y nada de maquillaje, Dakota se ve muy sonriente y abrazando a la mujer en la imagen.

Según se pudo saber Johnson estaba paseando por San Telmo este jueves cuando decidió parar en esta vinoteca para llevarse algunas provisiones. Acompañada por una mujer, pero sin guardaespaldas, la actriz -que tampoco estaba “camuflada” con gorrita o gafas- se mostró muy simpática en todo momento. “Llegó alrededor de las 19.30, tocó el timbre y dijo que buscaba vinos orgánicos argentinos”, reveló Clabellino, quien se ocupó de explicarle sobre las distintas variantes según cada región de nuestro país.

Tras resaltar que Dakota fue muy amable y atenta y que en todo momento se dirigió a ella en español -Johnson se crió con Antonio Banderas, pareja de su madre durante casi 20 años-, la dueña de la vinoteca contó que la actriz se llevó varios vinos y que confesó sentirse muy a gusto en el país.

Esta no es la primera vez que Johnson visita la Argentina. En 2017, y cuando aún no era oficial su romance con Martin, la intérprete estuvo presente en la serie de conciertos que la banda dio en el Estadio Único de La Plata. Desde el panel de control ubicado en medio del campo, disfrutó de las dos fechas y, en ambos casos, fue fotografiada por los fanáticos que inmediatamente viralizaron las imágenes encendiendo aún más las alarmas de un posible noviazgo.