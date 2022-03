Dady Brieva: “Prometimos volver mejores y hasta ahora no cumplimos”

El humorista y actor fue crítico con el Frente de Todos y dijo que no hay conducción: “Si gobernar es ejercer el poder o morir en el intento, no estamos haciendo ninguna de las dos cosas”, sentenció.

Dady Brieva, humorista, conductor de radio y uno de los artistas populares más ligados ideológicamente al kirchnerismo, fue crítico con el rumbo del Gobierno y analizó que “no entiende la jugada” del Frente de Todos: “Nosotros prometimos que íbamos a volver mejores y volvimos al pedo”, dijo.

“¿Ustedes no notan una militancia que lo que más tenía era épica y que se está sintiendo como que se están tratando de entender y ya no entienden? Estoy tratando de entender la jugada y no sé cómo es”, analizó sobre la conducción del Gobierno y cómo percibe a la militancia peronista actualmente.

Si bien aclaró que es “un tipo que alienta y que tiene banderas, mi función es arengar y hacer canciones para que la tribuna cante, y no tengo que entender la cosa”, el actor cuestionó que no es claro hacia dónde va el Gobierno; consideró que “no arriesga” y que “está muy condicionado”.

Las declaraciones de Dady fueron en el pase entre el programa de Roberto Caballero y Roberto Navarro en El Destape Radio, emisora en la que el humorista también conduce un ciclo en la tarde.

“Yo, en política y en mi partido, en mi movimiento, en mi peronismo, (esto) me hace acordar a esos directores técnicos que dirigen con miedo, que tratan que no salte el fusible, que van al resultado, que no arriesgan, que en definitiva no juegan (…) cuando estás muy condicionado y te queda muy poco para conducir”, ejemplificó.

En ese momento, uno de los periodistas de la mesa le señaló que lo notaba “desilusionado”, a lo que Brieva respondió: “Yo básicamente me desilusioné el día que ganamos, porque pensé que teníamos que ganar por el 70% para hacer cambios profundos”.

En esa línea, Dady apeló a otra metáfora para explicar la lo que considera una falta de conducción clara en el oficialismo: “Todos llegan a la misma conclusión que es que cuando todo está mal en tu familia, engañás a tu mujer, tu mujer sale con el profesor de tenis, tu hijo tiene un almácigo de marihuana, tu otro hijo se lleva materias, y la señora que trabaja en tu casa se da cuenta que como no hay conducción te roba plata”, explicó.

Y siguió: “Y nadie quiere mover nada para que no se caiga el jenga, y todos se convierten en partícipes de una asociación ilícita, y nadie quiere mover nada para que no se caiga una maderita”.

En ese punto, Brieva se mostró a favor de tomar decisiones más drásticas: “Yo jugué un día con Gerado Sofovich al jenga, y me hinché tanto las pelotas que tiré todo a la mierda. Tendría que haber alguien tire todo a la mierda a ver qué pasa”, lanzó.

Frente a esto, en la mesa le señalaron que, si esto sucediera, “las maderas” del jenga caerían e impactarían en la vida de las personas que la están pasando mal, y el humorista respondió: “¿La otra opción cuál es? Es un terrorismo que te dilata, que el enemigo sigue trabajando, mientras que él alcanza pelotas retrasan el juego (…) Para vivir como vivo, mejor no vivir de viejo. Si gobernar es ejercer el poder o morir en el intento, no estamos haciendo ninguna de las dos cosas”, sentenció.

Sobre el final, Dady fue más allá y aseguró que el peronismo “hasta ahora no cumplió” con lo que vino a hacer después del gobierno de Mauricio Macri: “La verdad no soy analista, soy peronista. Nosotros prometimos que íbamos a volver mejores y volvimos al pedo. Hasta ahora no cumplimos”.

Si bien reconoció que el gobierno del Frente de Todos asumió y al poco tiempo se declaró la pandemia, insistió: “Nosotros siempre fuimos los bomberos de la historia, sabíamos apagar el fuego en los momentos de emergencia, salíamos y le dábamos de comer a las personas, y eso no está ocurriendo”, planteó.

“Nosotros nacimos así, volteando jengas. ¿Qué te crees que fue el 17 de octubre, una conferencia de Foster?”, bromeó por último sobre la forma de gobernar del peronismo.