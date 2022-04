Dady Brieva habló sobre la denuncia de La Chipi a Roberto Pettinato

El humorista se refirió en Intrusos al testimonio de su pareja, luego de que contó la mala experiencia que sufrió con el conductor. Mirá el video.

Entre las famosas que hablaron de acoso y maltrato en su experiencia laboral con Roberto Pettinato, La Chipi fue una de las que se abrió sobre el desagradable recuerdo que tuvo cuando trabajó con el animador. Dady Brieva, en una entrevista con Intrusos, se refirió a si buscaría tener una charla con el conductor.

“No, de ninguna manera. Yo no quiero ni que se resfrie”, lanzó, irónico. “No me lo crucé nunca y, te digo la verdad, La Chipi es como ustedes. Se la puede bancar”, aseveró, mientras señalaba a Marcela Tauro, Flor de la Ve y Nancy Duré.

“La Chipi Tiene un varón al lado porque le gusta, pero podría no tenerlo y se defiende sola. Me parece que a mí no me corresponde, salvo que ella me lo pida, hacerme cargo de una situación”, aseguró.

Pablo Layus cuestionó la decisión de Dady de no intervenir en el conflicto. “¿Por qué no? Es la mujer que amás, que está con vos”, señaló, mientras que Florencia recordó un episodio reciente.

“Sino pasa lo de Will Smith”, intervino, sobre el golpe que le dio el actor a Chris Rock en plena ceremonia de los Premios Oscar por haber ofendido a su esposa, Jada Pinkett Smith.

El integrante de Midachi, entonces, fue terminante. “Pablo, no es una cosa para debatir acá. Es una cosa que yo arreglé con ella”, cerró, contundente.