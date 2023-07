¿Cuál es la agenda ambiental de los candidatos?

Extracción de litio y fracking en el centro del debate

Sin definiciones muy claras por parte de algunos precandidatos, elDiarioAR hizo un relevamiento sobre las propuestas de las principales listas de cara a las PASO. Basurales a Cielo Abierto, Cambio Climático, Energías Renovables, Agrotóxicos y más.

En el umbral de una nueva contienda electoral en Argentina, la agenda ambiental no parece ser prioritaria en las campañas de algunos precandidatos presidenciales. Sin embargo, la discusión sobre la exploración y explotación de litio obligó al arco político a tomar postura acerca de determinadas prácticas que impactan en el ambiente, la economía y el desarrollo de las comunidades. Basurales a Cielo Abierto, Cambio Climático, Energías Renovables, Agrotóxicos y más: qué propone cada lista de cara a las PASO.

Sergio Massa

El frente de Sergio Massa (Unión por la Patria) plantea la intención de profundizar y continuar aquello que entienden como políticas públicas destacadas de la última gestión en Medio Ambiente, cartera actualmente a cargo de Juan Cabandié. Son 3 ejes que permanecerán en la agenda ambiental: Basurales, Manejo del Fuego y Cambio Climático.

Desde el área, entienden que la resolución de las principales problemáticas ambientales del país radica en la inversión de complejos para el cierre de basurales a cielo abierto. A principio de este mes, desde Santiago del Estero, Nación anunció la obtención de un préstamo de más de 450 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo ha gestionado para la Argentina junto con el Banco Europeo de Inversiones y la Agencia Francesa de Desarrollo, para desarrollar proyectos de saneamiento de basurales y construcción de centros ambientales a lo largo de los próximos 4 años.

“Es indispensable hacerlo con la condición de que tenga continuidad en el tiempo. Si no podemos poner una política que tenga inversión, acompañamiento e infraestructura durante un tiempo prolongado -no menos de 10 años- no hay manera de revertir una tendencia”, considera una fuente directa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en diálogo con elDiarioAR.

El segundo eje es de manejo del fuego, Plan Nacional que logró financiamiento propio luego de la configuración de un sistema que nutre de fondos al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) a través de la recaudación de una alícuota del 3 por mil de los seguros. En noviembre del año pasado, se aprobó un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por hasta US$ 50 millones con un plazo de 20 años. Para 2025 esperan la llegada de tres helicópteros desde Canadá.

Con respecto al cambio climático, aseguran que existe la convicción y compromiso de hacer una transición energética y una transformación en favor de las energías renovables y electromovilidad, aunque entienden que se trata de una agencia principalmente europea ya que Argentina “es un país con escasa incidencia en materia contaminante”, apuntó una fuente cercana al candidato de UP.

La agenda prioritaria es la adaptabilidad y la generación de condiciones que reduzcan la vulnerabilidad de la sociedad para poder afrontar los desastres como consecuencia del cambio climático, como es la sequía.

Fracking y extracción de litio. La extracción de hidrocarburos mediante la técnica del fracking y la exploración y explotación de litio, son discusiones que deben darse y estar en la agenda ambiental, principalmente por las características de los procesos y su impacto en el territorio. Ante la consulta de este medio, fuentes cercanas al precandidato manifiestan estar convencidos de que la “supuesta dicotomía” entre desarrollo y ambiente, como si pudieran existir independientemente una de otra, es falsa: aseguran que no existe la posibilidad de desarrollo sin considerar la variabilidad ambiental.

“Nuestro desarrollo va a ser con consideración excluyente ambiental. El elemento determinante es quién adopta las decisiones, quién hace el control y quién conduce el proceso y entendemos que es el Estado quien tiene que hacerlo. Si el Estado y la sociedad no participan activamente en el proceso, deja de ser eso para convertirse en saqueo”, agregan.

Horacio Rodríguez Larreta

El espacio de Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio) hace hincapié en 5 ejes: Energía, Deforestación, Basurales a Cielo Abierto, Buenas Prácticas Agropecuarias y Turismo de Naturaleza. “Se va a buscar una producción récord de energías renovables, como la Eólica y la Solar, para alcanzar el 20% de la matriz energética”, aseguran a elDiarioAR desde el entorno del precandidato presidencial del PRO. También hacen referencia a una “revolución del hidrógeno verde” con una “nueva ley que garantice las inversiones con estabilidad fiscal en proyectos para almacenar, transportar y exportar nuestra energía al mundo”.

En tanto, proponen terminar con la deforestación ilegal y plantar más de 1 millón de hectáreas con la intención de fomentar la industria forestal. “Solo en los últimos 3 años, se perdieron más de 800 mil hectáreas. Más del 50% del desmonte se produce en sectores en donde está prohibido. Tenemos que cuidar nuestros bosques nativos y su fauna. Para eso, mejoraremos la implementación de la ley de bosques nativos y fortaleceremos la ley de inversiones forestales”, apuntan.

Con respecto a los basurales a cielo abierto, proponen impulsar la regionalización de los rellenos sanitarios y la gestión integral, al mismo tiempo que, aseguran, acompañarían a los municipios para mejorar los sistemas de recolección de residuos sólidos urbanos.

También plantean incentivos a las Buenas Prácticas Agropecuarias para que la Argentina “sea líder en producción sostenible, facilitando a los productores el acceso a la certificación de libre deforestación y baja huella en carbono”, comentan fuentes cercanas al Jefe de Gobierno porteño. “Impulsar un sistema de trazabilidad que garantice de manera transparente y accesible el origen sostenible de servicios ecosistémicos”, agregan.

Por último, sugieren “triplicar el turismo de naturaleza” mejorando la infraestructura de los parques nacionales y creando circuitos entre distintas áreas naturales protegidas que fomenten el turismo y contribuyan al desarrollo local.

Hace un mes, Larreta manifestó su rechazo a un proyecto para nacionalizar las reservas de litio que tiene el país. Consideró que “un proyecto así sería sacarles los recursos naturales a las provincias para dárselos a la Nación, cuando en realidad tenemos que hacer exactamente lo contrario. Tenemos que fortalecer el federalismo. No hay que sacarle más nada a las provincias”, dijo durante una visita que realizó a Catamarca.

Juan Grabois

Las propuestas del precandidato Juan Grabois (Frente Patria Grande) son concretas y ya las comunicó a través de un spot de campaña. En el video, que se puede ver en Youtube, hace referencia a dos grandes ejes: Litio y Combustibles e Hidrocarburos y Energías. “Nos toca defendernos del saqueo y la apropiación de nuestros bienes comunes” introduce.

En primer lugar, Grabois propone declarar al litio y tierras raras como recurso estratégico y sustraerlo del código de minería. Por otro lado, crear el Fondo Soberano del Litio para Educación y garantizar que YPF Litio controle la mayor parte de los yacimientos, la producción, el refinamiento y la exportación de los recursos.

Además, plantea frenar la exportación en bruto del recurso y exigir a los inversores valor agregado en origen. Acerca de esto, buscará garantizar el desarrollo de la cultura de la comunidad local: “No puede haber pueblos pobres en donde se extrae la riqueza”, apuntó.

El segundo punto que expone el dirigente del Frente Patria Grande es el combustible, los hidrocarburos y la energía. “La soberanía energética es fundamental para que nuestro país entre en un proceso de nueva industrialización”, apunta el precandidato.

Sobre este eje, Grabois habla sobre nacionalizar las centrales hidroeléctricas privatizadas en los 90: “En 2 años vencen sus contratos, es una gran oportunidad”, dice. También hace referencia a una “propuesta fundamental”, que es la “transición energética justa bajo el principio de la ecología integral: promover sistemas descentralizados de autoabastecimiento energético local, reconvertir artefactos y construcciones energéticamente ineficientes, triplicar en cuatro años la generación de energía eólica y solar, lograr que se haga realidad el desarrollo del hidrógeno verde”.

Por otro lado, el precandidato propone relanzar y reforzar el plan nuclear, retomando el proyecto de un reactor 100% argentino como el de Embalse Rio Tercero en Córdoba, que “podría estar construido antes de 2030”, afirma. “Una Argentina humana, es posible”, cierra.

Patricia Bullrich

Sobre las posibles propuestas de la precandidata Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), elDiarioAR no ha logrado recaudar información. En tanto, la ex ministra de seguridad, tampoco brindó declaraciones públicas en materia de medio ambiente este último tiempo.

Lo que sí queda clara es su postura sobre cuál es el mejor recorrido para explotar el denominado oro blanco. En mayo de este año, Bullrich rechazó la iniciativa de nacionalizar el litio y destacó la importancia de impulsar la cadena de valor para eliminar la pobreza en el país.

“MINERÍA O POBREZA. La explotación de nuestros recursos mineros será una de las palancas del gran impulso productivo que necesitamos para salir del atraso y la pobreza”, posteó en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Tenemos un gran futuro en esa actividad, como lo pude ver en mi visita a Caleras San Juan, que produce mil toneladas por día de cal, un insumo fundamental en el proceso de obtención de oro, cobre y litio. Ese es el camino que nosotros elegimos”

Javier Milei

Desde el entorno del precandidato presidencial Javier Milei (La Libertad Avanza), solo mencionaron a este medio que “sobre ese tema (medio ambiente) más adelante se hará una propuesta”.

Milei ha generado controversia estos últimos años por sus declaraciones con respecto al cambio climático. “El calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo. Hace 10 o 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar miedo”, había manifestado en 2021 en una entrevista en Twitch.

Sobre su posición con respecto a qué hacer con el litio, el libertario fue contundente en un tuit: “¡Chau Litio!”, manifestó en enero de 2022 en claro rechazo a un supuesto eje Chile-Bolivia-Argentina.

Myriam Bregman

La lista de Myriam Bregman, “Unir y Fortalecer la Izquierda”, impulsada por el PTS e Izquierda Socialista, también plantea la prohibición de práctica de fumigaciones aéreas con agrotóxicos, como también la prohibición de megagranjas porcinas.

En su Plataforma Electoral, hacen referencia a la defensa de los humedales y de los bosques nativos y a la prohibición de los desmontes. Por otro lado, a la “anulación del proyecto de saqueo del mar argentino por parte de Equinor”, como también al rechazo del plan del complejo agroindustrial argentino y del gobierno.

En tanto, se oponen a la ley de hidrocarburos e insisten en la protección al ambiente marino “contra el saqueo pesquero, la industria petrolera, las granjas salmoneras marinas y otras actividades que pongan en riesgo su biodiversidad”.

Sobre las prácticas extractivistas, rechazan el fracking y la megaminería: “Fuera Barrick Gold y anulación del acuerdo YPF-Chevron. Proponemos la expropiación de esas firmas sin indemnización y que reparen los daños causados, garantizando el empleo con igual salario a sus trabajadores y trabajadoras”.

En función de una producción y distribución de energía según “las necesidades populares fundamentales”, plantean que la renta petrolera y minera debe financiar la transición hacia una matriz energética sustentable y diversificada, desarrollando las energías renovables y/o de bajo impacto ambiental en consulta con las comunidades locales.

Gabriel Solano

El plan de gobierno de la lista “Unidad de luchadores y la izquierda” que encabeza Gabriel Solano, plantea la apertura de una transición energética, evaluando el impacto ambiental de emprendimientos económicos, controlado por trabajadores y organizaciones ambientales, y “defendiendo el derecho a veto de las comunidades”.

Entre las medidas, enumeran la defensa de los humedales, la prohibición inmediata de fumigación con agrotóxicos en zonas pobladas y sobre cursos de agua, y la prohibición de la megaminería, “manteniendo las fuentes de trabajo en tareas de remediación a cargo de las empresas”.

Por otro lado, hacen referencia al saneamiento de los ríos y suelos contaminados bajo supervisión de organizaciones ambientales y de vecinos, además del cese de las quemas y desmontes y recuperación de las áreas devastadas financiado por las empresas responsables. Por último, el impulso a las energías renovables y limpias.

En diálogo con elDiarioAR, Solano asegura que la Argentina “está en una enorme crisis ambiental, producto de su régimen económico y social y que el conjunto de los bloques patronales se orienta a garantizar las divisas para el pago de la deuda externa, mediante la mega minería, los agrotóxicos, y otras explotaciones contaminantes”.

Para cambiar esta situación, el precandidato sugiere que “hay que modificar las condiciones del desarrollo económico nacional, cesando el pago de la deuda y reorientando económicamente al país para beneficio de las mayorías populares. Nosotros planteamos la prohibición de la mega minería, la reducción gradual del uso de agrotóxicos comenzando por cesar las fumigaciones aéreas y sobre zonas pobladas, la prohibición total de los desmontes y las quemas”.

Sobre el litio, Solando indica que “las condiciones indispensables deben ser el derecho a veto de las comunidades en materia ambiental, la estatización bajo control de los trabajadores de los yacimientos y una producción integrada a un plan nacional de industrialización”.

si gobernamos el día 1 industrializamos el #Litio en Argentina pic.twitter.com/uTRrHqybkZ — Gabriel Solano (@Solanopo) July 1, 2023

Por Ana Freccia – El diario Ar