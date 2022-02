Cristian Ritondo sobre Gerardo Morales: “Me gustaría verlo discutir más fuerte con el Gobierno nacional”

El jefe del bloque PRO dio definiciones clave sobre su mirada de la transferencias de subsidios de los colectivos porteños, el pacto con el FMI y su vínculo con Máximo Kirchner.

— ¿Cómo ve la situación en el Congreso, se pueden destrabar los acuerdos para que se avance con las comisiones y sesiones?

— La verdad es que sí uno toma los tiempos del Congreso, empieza en marzo. El Gobierno llamó a extraordinarias, creo que sin temas de relevancia, en medio de una crisis política tremenda que hace difícil avanzar. Es una agenda de ellos, no es compartida. Faltan temas de importancia para la gente. Lógicamente ahora con el equilibro de fuerzas tiene que haber un equilibrio distinto para el desarrollo, hoy deberíamos tener la misma cantidad de comisiones del Frente de Todos. Eso lo queremos hacer valer, no es un capricho, sino, lo que la gente votó. Sé que es difícil, pero no se dieron cuenta que perdieron la elección.

— ¿Cómo vienen esas negociaciones?

— Recién ahora se empieza a intentar ordenar. En la salida de su conflicto interno, quedó validada la persona para negociar. Recién ahora van a tener un esquema para seguir hablando con el interbloque.

— ¿Cómo es su vínculo con Germán Martínez?

— Hablé con él, tenemos un buen vínculo. Es una persona que conocía de antes, tranquila. Él tiene la obligación de defender las leyes del Gobierno y nosotros somos oposición. Trataremos de encontrar puntos de acuerdo en leyes que son necesarias para la Argentina. Nosotros no somos una oposición que pone palo en la rueda, sí tenemos una obligación de defender lo que la gente votó y eso vamos a defender en el Congreso.

— Máximo Kirchner, en su carta de despedida, habló bien de usted y del resto de los jefes de bloque. ¿Cómo fue tu relación con él?

— Él defendía un Gobierno y una idea de país que no compartimos, pero lo hicimos siempre con respeto, en la lógica del Parlamento. Muchas veces la relación entre oficialismo y oposición, dentro del Congreso son distintas. Se coincide en reuniones de comisión, de labor parlamentaria, en el mismo edificio, piso. Eso hace que tengas que tener una relación, más allá de la relación que tenga cada uno.

— ¿Hay alguna autocrítica en Juntos por el Cambio por haber tomado el préstamos con el FMI sin consultarlo con el resto de las fuerzas, teniendo en cuenta que ahora piden detalles y que se lo informe?

— En Argentina no hubo dos gobiernos y antes nadie. La decisión de pagarle la deuda al Fondo la tomó Néstor Kircher, no la consultó con nadie, porque no era obligatorio. Una ley hizo que lo fuera. Ahora que sí es viene al Congreso. No es que Mauricio (Macri) tomó la decisión deuda y no lo consultó. Los otros Gobiernos tampoco. Hay 320 mil millones que se deben que no se discutieron en el Congreso.

— ¿Pero no se podría haber discutido esa deuda?

— Es que la ley no estaba, no había nada. No se tenía que tratar en el Congreso.

— Patricia Bullrich pidió que se derogara la ley si el Frente de Todos no se ponía de acuerdo. ¿Lo ve viable?

— La posición de Juntos por el Cambio es clara. Es la que el jueves pasado anunció su Mesa Nacional. Nos alegra no entrar en default. Creemos que se debe honrar las deudas. No lo vamos a hacer a costa de más impuestos, o aumentos. El otro tema es que llamamos a la responsabilidad del bloque oficialista, en un momento donde se necesita coherencia, porque ellos se han presentado juntos. Son un Gobierno y se comprometieron con la gente, no con nosotros.

— ¿Se imagina un escenario legislativo donde Juntos por el Cambio aporte más votos afirmativos que el oficialismo?

— No tengo porqué votar afirmativo, también nos podríamos abstener. Muchas veces se dice que nosotros tenemos que votar a favor porque tomamos la deuda. Mirá, el desastre previsional que hizo el kirchnerismo fue total, se dilataron todos los pagos de juicios. Cuando vino la ley de reparación histórica, el kirchnerismo se abstuvo en el Congreso, y era una ley que habían generado ellos, con los jubilados, no con el FMI. Muchas veces se le pide a está oposición que sea más responsable que ninguna, lo va a a hacer pero eso no quiere decir que votemos a favor, ni en contra. Queremos que la Argentina tiene que pagar sus deudas, pero queremos ver lo que votemos.

— El que hizo el planteo que recién decías es Gerardo Morales, uno de los socios principales de Juntos por el Cambio…

— La resolución de la mesa nacional más allá de lo que dijo cada uno, todo lo demás no existe.

— ¿Las declaraciones de los gobernadores o presidentes de los partidos?

— Juntos por el Cambio va a hacer lo que dice la Mesa Nacional. No lo que un gobernador o dirigente aislado refiera.

Interna de Gerardo Morales y Rodríguez Larreta

— ¿Cómo ve los esfuerzos de Morales por distinguirse de Larreta en varios temas?

— Mientras sea en la sana competencia está bien, no hay que caer en la estrategia del kirchnerismo, que es la crítica a la Ciudad de Buenos Aires. En eso hay que ser inteligentes. El adversario está afuera, no adentro.

— ¿Y comparte la mirada con el resto de la dirigencia?

— Supongo que sí, hay que entender la realidad. El adversario de Juntos por el Cambio, el que lo ve adentro trabaja para el kirchnerismo.https://rudo.video/vod/bNueRl

— Ahora esas diferencias en público que se ven, un ejemplo es la de Morales diferenciándose de Larreta con el boleto de colectivo, ¿son para exponer diferencias o contener distintos sectores a nivel nacional?

— Esas cosas se discuten dentro, no coincido con Morales. Por momentos se suma a una discusión que él no tendría que dar. la tarifa la pone el Gobierno nacional. Me gustaría verlo discutir más fuerte con el Gobierno nacional que con Horacio.

— ¿Lo ve muy acuerdista?

— La tarifa es un tema nacional, no de la Ciudad de Buenos Aires. Hay movimientos que por acción u omisión, parece funcional al kirchnerismo.

— Este no fue el único, también le pidió a Cambiemos que se hiciera cargo de la deuda que tomaron…

— Tendrá que replantearse él como Presidente del radicalismo cuál es la posición, si la que él expresa, o la de Cornejo y el resto del partido.

Transferencia de subsidios de los colectivos de CABA

— ¿Y cómo ve el debate que planteó el Gobierno nacional de transferir a la Ciudad el pago de los subsidios de las líneas que operan dentro del distrito?

— Acá no hay un criterio tarifario, creo que es un ataque político, vislumbrando como el dirigente con mayor imagen en todo el país. Es un ataque importante, hay un odio generado por el kirchnerismo, a partir que no gana una elección en la Ciudad. Me da la sensación que en se demostró que hay una forma de administrar y esto les molesta mucho. Hay que recordar la ciudad del 2007. Esta ciudad de la opulencia, que dice el Presidente que vive en Puerto Madero, era la de la destrucción de su amigo Ibarra.

— Pero más allá de los nombres propios y lecturas políticas, cómo dirigente bonaerense, ¿le parece justo que la Ciudad se haga cargo de esto?

— La Ciudad y la Provincia aportan a la coparticipación casi el 60%. Me parece que reciben mucho menos de lo que ponen y tiene que haber un reajuste. Me parece que esos gobernadores tienen que revisar a los empleados públicos. Porque cuando uno ve el promedio de empleo público tienen récord mundial, son los mismos que no hacen obras, que no tienen agua, producción. Hay que hablar de una ley de coparticipación en serio. Esto tiene que hacer sostener una economía distinta.

Mauricio Macri en 2023

— ¿Qué rol va a jugar Macri de acá a 2023?

— Del debate público nunca se ha ido ni se va a ir. Tiene sus ideas y las va a defender. No lo veo retrocediendo, va a tener un rol importante en la construcción de 2023, en el lugar que quiera estar. Sin duda es un rol importante. No hay muchos espacios con un Presidente que haya gobernado cuatro años y pueda colaborar con la experiencia.

— ¿Hasta qué punto es un límite la participación de Macri para los espacios que piden nuevas imágenes?

— No sé por quién lo decís.

— Un sector del radicalismo, uno del peronismo no K…

— Lo que pasa es que hay que hacerse cargo de todos los errores y aciertos de Juntos por el Cambio, lo que tenga que discutir lo voy a hacer para adentro, pero yo estoy orgulloso de lo que hicimos en los cuatro años, de haber colocado a Argentina donde lo hicimos, poner al país en el mundo, traer a la Argentina para que el vuelo interno no sea solo para los ricos.

Gestapo sindical

— ¿Piensa que se les fue la mano pensando causas judiciales con agentes de inteligencia?

— No hacía falta que nosotros llegáramos para que todo el mundo supiera que el Pata Medina era un delincuente. Lo de los espías son dos cosas distintas. Yo no me reuní con ninguno de ellos. Medina, igual que Castillo son delincuentes. Ahora como van a juicio oral se tienen que hacer cargo. Secco decía en 2014 que ningún juez ni fiscal tenía lo que había que tener para meterlo en cana. En 2017 Cristina lo describió. Hay que ir a La Plata y pensar quién es. Todo ese miedo tiene que ser recibido por uno.

— ¿Y por qué sumar a agentes de inteligencia si estaba tan claro que eran delincuentes?

— A personas como el Pata Medina no hace falta armarle nada. Por qué hubo espías y se hizo en esa reunión no puedo explicar yo. Hay cosas que no puedo contar porque soy miembro de la comisión y tengo hecho un juramento. Son dos horas de video, hay una realidad no descrita que tiene que ver con la presión que vivían los empresarios, que en el video se empieza a desarrollar. Tenía como fin recibir de parte de los empresarios la denuncia donde plantean: “si ustedes no denuncian no podemos ir solos”. Pero no tiene por qué grabar una conversación, ni haber agentes de la AFI.

“Lawfare” en el Gobierno de Cambiemos

— Este no es el primer vínculo entre espías, Gobierno de Cambiemos y Justicia. ¿No hubo una estrategia ahí?

— Yo lo que te puedo asegurar es que en la Provincia de Buenos Aires, donde yo trabajé, no participé ni conocí ninguna mesa judicial ni nada que armara causas contra nadie. Menos por ser opositor. Si no preguntale a los 135 intendentes, a la oposición, a los ex ministros.

— ¿Y cuando ves a Macri jugar al paddle en días clave para las causas de dirigentes opositores qué te genera?

No creo que sean compartimentos estancos, ni jugar al paddle ni al tenis, cambian el funcionamiento de la Justicia ni la realidad. Ahora, nunca ni quien entró ni quien salió de la Casa Rosada durante muchos años del kirchnerismo. Si me decís si veo mal que un presidente se junte con un juez a jugar al paddle, al truco, te digo que no.https://rudo.video/vod/bNueQp

— Pero son jueces que llevaban causas no menos que dirigentes de la oposición…

— Todos los jueces y fiscales pueden ser importantes. No creo que haya delito de agenda, no existe en el Código Penal. No creo que por un partido de paddle se pueda influir a un juez, ni para nuestro Gobierno ni cualquier Gobierno. Seguramente está gestión tiene relación con jueces y fiscales. Pero eso no tiene nada que ver con influir, si ellos se dejan, son malos funcionarios judiciales.

— Castillo te acusó de cobrar coimas por la vía pública en la salada por tres millones de pesos. ¿Qué tiene para decir?

— Que vaya a la Justicia y lo cuente. Yo ya lo denuncié.

Por Antonio Riccobene – Perfil