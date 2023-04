Coti de Gran Hermano subió fotos en ropa interior y compartió una reflexión

La correntina, una de las participantes más populares del reality, publicó las imágenes en sus redes y recibió el apoyo de sus seguidores

A pesar de su salida promediando el certamen, Constanza Coti Romero quedó como una de las participantes más fuertes de la edición 2022-2023 de Gran Hermano. Adentro de la casa, se destacó por su juego fuerte y arriesgado, que la enfrentó al grupo de las chicas y le terminó valiendo su eliminación prematura del reality de Telefe. Mientras tanto, su popularidad crecía afuera, siendo la primera jugadora en llegar al millón de seguidores en Instagram -hoy supera los 2,3 millones- y explotó ese caudal en presentaciones y publicidades, más allá de su participación habitual en cada programa vinculado al reality.

Con Gran Hermano cada vez más lejos en el espejo retrovisor, Coti proyecta su futuro en los medios, y se la pudo ver con asiduidad en programas como A la Barbarossa. Mientras tanto, continúa subiendo contenido a sus redes sociales y en esta oportunidad, sorprendió a sus seguidores de Twitter con una reflexión sobre su cuerpo.

La correntina replicó en la red del pajarito unas imágenes que había subido a su cuenta de Instagram, en las que se mostraba en ropa interior en la intimidad de su cama. “¿Siesta? Las sábanas de Mickey le dan el toque”, escribió, haciendo alusión a los dibujitos del célebre ratoncito de Disney.

Pero en Twitter cambió la tónica del mensaje y optó por una reflexión acorde a cómo transita este momento. “Dejó de darme miedo mostrar mi cuerpo como es, con celulitis, estrías, con rollitos, marcas y cicatrices, hermoso”, escribió. Y en medio de algunas críticas, un poco por su apariencia, otro por el perfil alto con el que transitó sus días antes y después del reality, recibió cientos de mensajes de apoyo.

Dejó de darme miedo mostrar mi cuerpo como es, con celulitis, estrías, con rollitos, marcas y cicatrices, hermoso✨ pic.twitter.com/38gS4BT4s8 — Constanza🐍 (@cotyrommero) April 3, 2023

El tuit de Coti Romero

“Sos hermosa Coti, todavía me parece increíble que haya gente que te critique por tu cuerpo, como a tantas otras mujeres divinas que tenemos. En esa crítica solamente se demuestra los inseguros que son ellos”, escribió una seguidora. “Gracias por mostrar que una chica REAL tiene un cuerpo real”, agregó otro. Le tienen mucha envidia a Coti, porque le va bien y se destaca en todo lo que hace”, arriesgó un tercero.

Estos mensajes de apoyo valen más en estos momentos en los que la correntina atraviesa un momento doloroso, por la reciente y trágica pérdida de su perro, que falleció luego de haber sido atropellado por un vehículo. “Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo pero me afectó más de lo que pensaba”, escribió la joven muy angustiada. “Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron, ¿se puede ser tan soretes?”, cuestionó muy entristecida a través de su cuenta oficial de Instagram, con imágenes muy tiernas de su mascota.

Una de las fotos que subió Coti Romero

En este momento de angustia, Romero también fue contenida por su pareja, Alexis Quiroga, más conocido como El Conejo. Ellos se conocieron dentro de la casa más famosa del país y comenzaron una relación amorosa. En una de las fotos, él aparece abrazando y dándole un beso a su novia, en un capítulo más de una novela que parecía terminar con la estadía de ambos en la casa, pero que se afianza día a día. Y más allá de algunas turbulencias, con rumores de infidelidades y amagues de separación, la pareja continúa a paso firme y hasta amagaron con una posible convivencia, que el tiempo se encargará de confirmar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Constanza Romero (Coti de GH) (@cotyrommero)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Constanza Romero (Coti de GH) (@cotyrommero)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Constanza Romero (Coti de GH) (@cotyrommero)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Constanza Romero (Coti de GH) (@cotyrommero)