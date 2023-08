Claudio Tapia presentó la sede de la AFA en Miami y habló del furor por Messi

El presidente de la AFA profundizó sobre el proyecto del complejo para la Selección en Estados Unidos y deslizó la posibilidad de la creación de un certamen que reúna a los clubes de Conmebol y Concacaf del que pueda participar la Pulga

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, presentó en sociedad el ambicioso proyecto de un centro de entrenamiento en Hialeah, en el estado de Florida. Lo hizo en un evento acompañado de Lionel Scaloni, entrenador del seleccionado campeón del mundo en Qatar.

La casa madre del fútbol consiguió la concesión de un terreno por 30 años aprobado por la ciudad de North Bay Village. La idea principal es construir dos canchas profesionales, seis de Fútbol 5, gimnasios y espacios de trabajo para la academia. Todo esto se suma a las oficinas en el municipio de Wynwood de 1.500 metros cuadrados generales distribuidos en una sola planta, en un piso 8. Luego del video que ofició como preámbulo, Chiqui explicó los alcances del acuerdo y lo que puede generar para el fútbol argentino de cara a la Copa América 2024 y el Mundial 2026, que tendrán a Norteamérica como sede.

“Se trata de un centro de alto rendimiento para la Selección y para la comunidad, no se va a terminar la relación después del Mundial”, les abrió las puertas a los lugareños. “Trataremos de contribuir a captar chicos de otras nacionalidades. Y el convenio trata de darle asistencia social a los vecinos. Estamos terminando la parte administrativa para hacer una puesta en valor. Que la gente pueda practicar diferentes deportes, no solo el fútbol”, apuntó.

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami generó una revolución y elevó la vara del fútbol en Norteamérica. Medirse contra el mejor jugador del planeta motiva a cualquiera y por eso la presencia del crack argentino en los Estados Unidos podría promover una competencia que una los equipos de la Conmebol y la Concacaf.

En la conferencia de prensa de dicho evento, Tapia reveló que hay charlas entre el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol(Conmebol), Alejandro Domínguez, y su par de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), Víctor Montagliani. “Sin dudas que Conmebol con el presidente Domínguez y Montagliani deben estar hablando. Sé que están hablando de algunas competencias en las cuales puedan realizarse conjuntamente para seguir jerarquizando al fútbol sudamericano y al fútbol estadounidense por sobre todas las cosas y que pudiera tener al mejor jugador del mundo en alguna de esas competencias. No es quizá lo que algunos piensan, pero es importantísimo para lo que es la Conmebol”, afirmó.

“El presidente Domínguez, un poco en risa le dice a Leo que de tres competencias que jugó en su presidencia ganó dos copas y que la próxima podría ser la Copa Libertadores. Eso genera la expectativa de que sin dudas en algún momento alguna competencia que una la Conmebol y la Concacaf se va a realizar”, agregó.

Lionel Scaloni explicó por qué se mantiene la competitividad en la Selección Argentina y los próximos desafíos

“Este predio no tiene nada que ver con Concacaf ni con Conmebol. Es un predio de la AFA. Sin dudas que la llegada de Lionel Messi al fútbol de acá ha generado muchísimas ideas, posibilidades”, aclaró el ejecutivo de la AFA.

“Las competencias jerarquizan el producto y esta copa que la MLS juega con equipos mexicanos -en relación a la Leagues Cup- te va marcando una exigencia mayor. A veces por ahí se malinterpreta qué es mejor para el nivel deportivo. No es para hacer una comparación, pero cuando Diego fue a Napoli, no era el equipo que es hoy y no había ganado ningún título en su historia. Lo importante es que (Messi) pueda estar acá compitiendo y lo que ha generado. Sobre todo la cantidad de argentinos que han fichado para jugar en esta liga. Para nosotros es muy importante que haya argentinos acá. Estuvo el Pipa (Higuaín) y hace un tiempo está Almada. Sobre todo lo que ha generado. La competitividad de Messi te hace mejorar”, explicó.

Lionel Scaloni afirmó que el nivel del fútbol de la Major League Soccer es aceptable

También estuvo presente el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, quien elogió el nivel del fútbol estadounidense. “Yo creo que el nivel no es malo. Vi el partido entre el Inter Miami y el Charlotte y me pareció un nivel aceptable. Todos los partidos de fútbol son difíciles y hay que jugarlos. Es una liga que va en ascenso, que está mejorando y que invita a jugadores a venir a este país que un lugar que también atrae. La dificultad de la liga existe y hay buenos equipos”, dijo el estratega de Pujato.

Respecto de cómo hace para mantener la competitividad en sus dirigidos tras conseguir el título mundial en Qatar 2022, respondió que “hay que seguir igual y seguir compitiendo. El ADN del futbolista argentino es de competir siempre. Si no hubiésemos salido campeones del mundo diría lo mismo”.

Y también destacó la creación del centro de entrenamiento de la AFA. “Esto sirve porque nos da un lugar para poder entrenar de cara a la Copa América y el Mundial. También para las Eliminatorias en los encuentros ante Venezuela y Colombia, que quizá vengamos aquí a entrenar. Por ejemplo, en Venezuela no tuvimos un lugar para entrenar”, concluyó.