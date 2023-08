Chano Charpentier: “Me asusta la malevolencia de Militta Bora”

El líder de Tan Biónica aseguró que no puede creer la noticia y aseguró: “Soy inocente”.

Chano Moreno Charpentier habló tras ser procesado por el delito de “abuso sexual agravado” y apuntó contra Militta Bora, su expareja y quien lo denunció en 2018 por lo que habría ocurrido en 2016, cuando vivían juntos.

El miércoles 9 de agosto, Estefi Berardi contó en Mañanísima (Ciudad Magazine) que se comunicó con Chano y reveló cómo reaccionó el cantante tras enterarse la noticia: “Le escribí, le puse ‘vi lo que pasó, hubo una novedad con este tema’, y me dijo como que es tremendo, que no lo puede creer“.

“Si bien él tiene cosas mediáticas porque se mandó miles, producto de la adicción, que es una enfermedad. Chano es la persona más buena que conocí, entonces me sorprendió mucho esto. Por supuesto hay que escuchar siempre cuando alguien denuncia”, siguió la panelista.

Y cerró: “Chano sabe que es inocente por eso se puso a disposición de la Justicia, que lo investiguen. Me dice ‘soy inocente, me asusta la malevolencia de Militta’. Él está a disposición y super tranquilo porque creer en su inocencia. Esto no se lo esperaba, me dijo ‘es tremendo’“.

Por qué procesaron a Chano

Santiago Chano Moreno Charpentier fue procesado sin prisión preventiva por el delito de “abuso sexual agravado” en una causa que reabierta tras una denuncia de Militta Bora de 2018, quien fue pareja del cantante, sobre hechos que habrían ocurrido en 2016 cuando vivían juntos en el bario porteño de Saavedra.

De acuerdo a información judicial obtenida por Data Clave, la decisión de la Justicia se dio tras un fallo donde Casación había cuestionado fuertemente el desempeño de los jueces que tuvieron la causa, en 2021. El líder de Tan Biónica seguirá bajo proceso por otros dos episodios de violencia contra Bora. Chano puede apelar el fallo ante la Cámara del Crimen.

“Se colocó el peso de acreditar los extremos de la denuncia a la propia víctima en vez de reivindicar la responsabilidad estatal existente”, sostuvo la jueza Patricia Llerena cuando la Cámara de Casación anuló el cierre del expediente.

La causa había sido cerrada sin haber llamado a Militta Bora a declarar. Pero cuando la cantante se presentó con testigos y pruebas, la volvieron a cerrar. “La Cámara del Crimen convalidó todo y la querella fue la que llevó el debate a Casación, que sostuvo que tanto los camaristas como el Juzgado 46 ya no podían intervenir y ordenó que todo vaya a otro juzgado para ser finalmente investigado”, indican.

“En un caso de tenor sexual como este, que se comete en determinadas y particulares situaciones en las que el autor procura intimidad con su víctima para asegurarse que nadie está observando su asedio o su ataque, el relato de la querellante cobra especial relevancia tanto porque lo expuso y ratificó en distintas dependencias, cuanto porque luce en correspondencia con el resto de las pruebas rendidas en el sumario”, explica el fallo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº60.

Dentro de la resolución, se destacó que Bora mantuvo su versión de lo ocurrido ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema y en dos fiscalía distintas. También se hizo foco en el informe del Departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense y en los testimonios de amigos y familia de la querellante.

“Corresponde resaltar que este hecho se enmarca en un claro contexto de violencia de género, entendido como una acción que constituye una manifestación de la violencia de género basada en la discriminación de las mujeres, es decir, que se produjo en un contexto de dominación o de control general coercitivo. El contexto de agresión y malos tratos relatado por la denunciante, como se dijo, fue corroborado por varios testigos”, se señaló.

“Cabe tener en cuenta que los distintos episodios (…) habrían tenido lugar no sólo en un período de tiempo muy corto: entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, siempre de 2016, sino también en un mismo contexto: las agresiones verbal, física y sexual, a las que la habría sometido por entonces, siempre motorizadas por sus celos”, reza el documento.

En 2018, Bora declaró que Chano la amenazó de muerte y la golpeó reiteradas veces durante los meses que estuvieron juntos y, asimismo, meses después lo denunció penalmente por violación.

“Una noche yo me quería ir de casa y él pensaba que era una pelea más. Me encerré en el cuarto para que a él se le pase la locura de la droga y del alcohol. Chano estaba como loco y cuando me dormí, entró en el cuarto como para tener relaciones. Él no podía entender que yo le dijera ‘no, no, no’. Entonces, también hubo un hecho de violación“, había declarado la intérprete en ese momento en diálogo con La Nación.