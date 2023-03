Cecilia Bolocco, entre otro exabrupto en las redes y una inesperada confesión

La exreina de belleza preocupó a sus seguidores con el diagnóstico, aunque confesó tener buen ánimo.

Algunas divas no se llevan muy bien con las redes. Si Susana Giménez fue noticia en varias oportunidades por compartir involuntariamente imágenes de su intimidad en las redes, del otro lado de la Cordillera de los Andes, Cecilia Bolocco no se queda atrás: la exesposa de Carlos Menem volvió a ser acusada de “gordofóbica” por declaraciones que realizó en un transmisión en vivo de Instagram. Además, aprovechó reveló que tiene una extraña enfermedad.

Las expresiones controvertidas de Bolocco tuvieron lugar mientras mostraba en vivo algunas de las prendas de su nueva colección de indumentaria. Allí, habló sobre sus vacaciones y afirmó que había aumentado de peso. “La camisa es larga; una se la puede poner adentro. Tiene múltiples usos (…). Engordé un poquito, pero como estar gorda está de moda. O no sé si eso, pero yo estoy feliz”, expresó.

Sus dichos no pasaron inadvertidos, sobre todo porque en noviembre de 2022 ya había estado en el ojo de la tormenta por un comentario desafortunado sobre el mismo asunto. En otra transmisión en vivo, la exmodelo había mostrado algunos vestidos de lino confeccionados en Italia. Con la cámara grabando, había comenzado a colocárselos uno a uno para enseñárselos a la gente que la miraba y que también le dejaba comentarios.

“Necesitamos ropa XXL”, escribió una de esas personas que interactuaba en el streaming, y entonces Bolocco leyó ese pedido y se refirió al tema. Así, mientras se colocaba un blusón, contó: “Esta se equivocaron y me la mandaron en talla M [por medium], así que van a ver ustedes una talla M. Pero este llega hasta el XL y van a ver lo grande que es. Así que yo no sé si más grande que XL, pensando que esto es M”.

Cecilia Bolocco otra vez en su live sale con una frase desafortunada " porque estar gorda esta de moda " pic.twitter.com/eFciUlnXTm — Seba (@Seba_6_) March 30, 2023

Fue en ese momento en el que se explayó con declaraciones que no cayeron bien en Chile. “Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? Se los digo con todo mi amor”, sostuvo Bolocco, que incluso intentó dar una inquietante recomendación: “Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan, tan grande no”. No fue todo. “Entradita en carne es rico, porque incluso a muchos hombres también les gusta, ¿no es cierto mis amores, mis preciosos hombres que están ahí?”, preguntó. “Cuéntenles a las chicas que a muchos de ustedes les gustan las mujeres entradas en carne, así que confiésenlo. Pero extra extra large, así tan, tan, tan grande, de repente no es sano, entonces no es bueno, ¿ya? Por eso se los digo y porque van a tener más éxito con los muchachos”, dijo.

Los dichos de Cecilia Bolocco que causaron polémica

La catarata de críticas que recibió en las redes la obligó a retractarse al otro día. “Creo que la belleza sale del alma, no tiene nada que ver con tu cuerpo. Y si alguien lo malentendió y alguien se ofendió con lo que yo dije, les pido realmente y desde el corazón disculpas porque no fue mi intención”, aseveró la empresaria en CHV Noticias. Y agregó: “Jamás sería mi intención herir, denostar o hacer sufrir a alguien. Yo procuro solo abrir mi boca para decir cosas positivas. Soy orgullosa de la mujer chilena, inventé la frase: ‘Belleza, 100% actitud’”.

Qué dijo sobre su salud

En la última transmisión en vivo, además de volver sobre el tema, Bolocco hizo una revelación cuando uno de sus seguidores le preguntó cómo está de salud. “No estoy tan bien, o no tengo tan bien las defensas” dijo. Y añadió: “Tengo neutropenia. Si bien evitó dar mayores precisiones, se mostró optimista. “Yo estoy relativamente bien. Me siento bien, eso es lo importante”, expresó.

La neutropenia, la enfermedad de Bolocco, es una reducción del recuento de neutrófilos sanguíneos (glóbulos rojos) que, si es severa, aumentan el riesgo y la gravedad de las infecciones bacterianas y micóticas.

La exmodelo y madre de Máximo Menem señaló que aguarda los resultados de exámenes y contó que en los próximos días tenía otros chequeos médicos por delante. “Me tengo que ir a sacar más sangre. Ayer me hice un examen porque yo no tengo defensas, tengo neutropenia severa. A pesar de que tengo pocas defensas, estoy bien, le pongo empeño a la vida y así voy y estoy contenta y feliz”, afirmó.