Carolina Peleritti recordó la “llamativa propuesta” que le hizo Gastón Pauls

La actriz y ex modelo mantuvo una charla con el actual conductor de Seres Libres cuando 20 años atrás era el actor del momento.

Luego de años en el medio, los famosos tienen cientos de anécdotas juntos, muchas de ellas poco conocidas, delirantes y divertidas. Como la que sacó a la luz en las últimas horas Carolina Peleritti, con su colega Gastón Pauls quien le realizó una llamativa y apresurada propuesta hace dos décadas.

En su programa en Telefe, Denis Dumas quiso saber: “¿Es verdad que Gastón Pauls te encaró de la nada y te propuso tener un hijo juntos?”. Y para sorpresa de todos los presentes, la actriz de Closer afirmó: “Sí, es verdad. Éramos muy chiquitos también, teníamos veintipico. Recién nos conocíamos, se me acercó y en vez de proponerme salir a tomar algo, me propuso eso: tener un hijo. El era así, ocurrente”.

Luego de que la conductora pidiera más detalles al respecto, la actriz continuó: “Sí, de una, pero lo más loco fue que vino con mucha ilusión. Se me acercó y me dijo: ´Me imagino teniendo un hijo con vos´. No es que me invitó a comer o algo más normal”.

“¿Cómo reaccionaste, Caro?”, preguntó Nico Peralta, panelista y ella cerró: “Fue lindo, yo que sé, que alguien te diga eso… Me dio ternura. Qué se yo, fue amoroso, me dijo que me imaginaba como la madre de sus hijos, que quería compartir la vida conmigo, me dio ternura total el planteo. Pero Gastón es así, muy especial. Lo adoro”.

La ex modelo es una de las protagonistas de la obra Closer, con Sofía Gala, Gonzalo Valenzuela y Juan Gil Navarro en el Multiteatro Comafi. Tras el estreno, comenzaron a sonar fuerte los rumores de romance entre la hija de Moria Casán y el ex Floricienta.

Por su parte Gastón Pauls es el conductor del ciclo de Crónica, Seres Libres, en el que con invitados especiales e informes ahonda en la problemática de las adicciones, todos los viernes desde las 22.00. Esta noche recibirá al actor y director Franco Tirri. “La droga y el alcohol te sacan la libertad. Cuando llego a Okupas tenía una internación completa, en ese momento consumía marihuana, estaba limpio de cocaína o pasta base”, confesó el artista.

“Hace muchos años venía dándole vueltas al formato lo ofrecí en algunos canales y no lo veían viable. Me costaba expresar cómo lo quería hacer y apareció Crónica, dijo ‘lo hacemos como quieras’ y lo pude empezar a desarrollar, es lo que se está viendo y está vivo. No me preparo (para las entrevistas), siento que son como charlas entre adictos, lamentablemente tengo experiencia duramente adquirida, lo sufrí, lo padecí, sé que estoy hablando y sé de qué me habla la persona. No tengo dudas que se abren más conmigo (por su experiencia), los llamé yo a los entrevistados y dijeron que sí porque sabían que no iba a haber un golpe bajo, sino que yo buscaba lo mismo que ellos, poder hablar honestamente del tema”, había dicho el actor a Teleshow hace un tiempo sobre cómo surgió su programa.

Este verano el ex Montaña Rusa estuvo en Nueva York acompañando a su hija Muna, fruto de su relación con Agustina Cherri, en el curso que realizó en Go Broadway. Desde allí, padre e hija compartieron divertidas postales de su paso por la Gran Manzana y también del encuentro entre la joven y Cris Morena, quien le abrió hace casi treinta años las puertas de Chiquititas a su mamá.

Fue justamente durante ese viaje que veinte personas murieron por consumir cocaína adulterada. Desde Estados Unidos Pauls realizó una profunda reflexión: “En el programa hablamos de la cantidad inmensa que se muere, hoy sale la noticia de que mucha gente muere por drogas adulteradas, como si las drogas que se consumen en el mundo no estuvieran llenas de mierda, basura, especulaciones para ganar guita. La droga ya está adulterada, lo que se consume es una mierda y lo saben todos”.

“Está al lado mío mi hija de testigo, soy adicto en recuperación, estuve tomando merca y cuando uno toma merc,a toma la merca que sea, no te importa de donde viene, hagámonos cargo de la prevención, porque esto estalla. Gracias por acompañar y nunca más esclavos, seamos Seres Libres”, cerró.