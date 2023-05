Carlos Linares: “El justicialismo va a tener PASO en la diputación nacional”

Así lo expresó el senador nacional del oficialismo en la antesala de las elecciones provinciales que se llevarán a cabo dentro de dos meses. En este sentido, fue optimista de acuerdo a lo que suceda internamente con su partido y dio por sentado que “va a haber más de un candidato en cuanto a los legisladores”.

En medio de las internas partidarias a poco más de dos meses para conocer quién será el próximo gobernador de Chubut, Carlos Linares habló de cara a lo que se viene en materia electoral, pero sobre todo en lo que ocurra en el Partido Justicialismo en cada una de sus definiciones.

“Sigo pensando lo mismo de Mariano Arcioni. El justicialismo va a tener PASO. Creo que habrá más de un candidato que deba disputar ese lugar con alguien del frente», señaló el senador del Frente de Todos mientras dialogaba con La 100.1 del dia”.

En cuanto a esto, el legislador chubutense aseguró que se puede ganar o perder, pero que la clave de todo es tener un proyecto político no solo en su bloque, sino también en cada uno de los que participen.

En otros términos fue consultado por la posibilidad de que la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegue a la presidencia a fin de año y Linares fue contundente con su respuesta: “si me dicen que va a venir a solucionar los problemas de las y los trabajadores me da risa“.

Por último y conociendo que la ex presidente Cristina Fernández se bajó de la pelea por un nuevo mandato, el ex intendente de la ciudad dijo: “ella tomó la decisión que cree que es la mejor a dolor de todo el partido. Todos nosotros debemos hacer algo por ella, trabajar fuertemente, unirnos, ganar las elecciones como se viene haciendo en las provincias. Es la mejor dirigente“, finalizó.