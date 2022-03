Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Diego Maradona

Carlos Bilardo finalmente se enteró del fallecimiento de Diego Armando Maradona. La conmovedora reacción del exentrenador de la Selección Argentina.

Carlos Salvador Bilardo recibió la peor noticia mientras miraba la serie que lleva su nombre. El “Doctor” se enteró del fallecimiento de Diego Armando Maradona del pasado 25 de noviembre del 2020. Debido al problema de salud que arrastra desde 2001, la familia decidió no contárselo. Sin embargo, llegó el día menos esperado.

Mientras tanto, el documental “Carlos Bilardo: el doctor del fútbol” es un éxito en HBO Max. Los cuatro capítulos que contiene narran la vida e historia del “Narigón” desde su paso por Estudiantes de La Plata como jugador y técnico a lo que logró con la “Albiceleste”. Claro que, su relación con “Pelusa” fue más allá de estos temas y no hay dudas que fue especial. Por esta razón, y para que no sufriera, mantuvieron en secreto la muerte del Diez.

“Carlos Bilardo está viendo la serie de HBO Max. Toma mate junto a sus familiares más íntimos. En su casa, enfermo, bajo atención permanente. La serie llega al cuarto y último capítulo. El más íntimo. En su momento, la pantalla dice: ’25 de noviembre de 2020. Muere Diego Armando Maradona’. Rodeado de micrófonos, habla el fiscal de San Isidro, John Broyard: ‘Nosotros podemos informar lamentablemente y con un tremendo dolor que atraviesa el país y a todo el mundo el fallecimiento de Diego Armando Maradona“, escribió el periodista Ezequiel Fernández Moores en el portal Cenital.

Y agregó: “Sus palabras, además, aparecen subtituladas en la pantalla, imposible no verlo. La imagen muestra a continuación a Claudia Villafañe. ‘Puede ser que se dé cuenta’, dice la exesposa de Diego. ‘Porque Carlos es demasiado vivo para no darse cuenta’. Bilardo, es cierto, fue siempre demasiado vivo. Ya no. Sufre desde 2017 una enfermedad neurodegenerativa. Un deterioro cognitivo progresivo. Bilardo ve la pantalla que cuenta la muerte de Diego y no dice nada. Simplemente junta las manos“, contó el periodista.

Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Diego Maradona



"Bilardo está viendo su serie. La pantalla muestra que murió Maradona. No dice nada. Simplemente, junta las manos y agacha la cabeza", sostuvo Ezequiel Fernandez Moores.



La emoción de Carlos Bilardo con la serie sobre su vida

“Vio la primera parte y ya me contaron los chicos que no lo quieren cargar porque dura un montón. Ellos la vieron y se la van pasando de a partes. El médico le dijo ‘dejen pasar la emoción que tuvo viendo a la hija que tenía 14 años’. Se emocionó y me contaron que llorisqueaba. ‘Mira que chiquita que está Daniela‘, decía. Ya tuvo una emoción, tienen que dejarlo que baje a tierra otra vez para que después la siga viendo“, sostuvo Miguel Ángel Lemme.

En la entrevista brindada al medio Súper Deportivo Radio también manifestó: “Le preguntaron al médico y él les dijo que sí. Que la vea, pero que vayan despacito. Dentro de una semana o diez días que la vuelva a ver. Carlos para mí es muy especial. Yo voy de lunes a viernes, soy un privilegiado de haberlo conocido en 1982 y seguir al lado suyo“.