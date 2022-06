Cande Tinelli mostró el nuevo retoque estético que se hizo en su cara

Días atrás, la influencer había compartido un contundente descargo tras las críticas a su cuerpo, y ahora fue por más y publicó una foto del procedimiento que se practicó en las últimas horas

SI hay una figura que sabe lo que es recibir críticas en las redes sociales, es Cande Tinelli. Sin embargo, ya no le importa el qué dirán y prefiere mostrarse tal cual es. Por eso, no duda en compartir con sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram cada tatuaje o cirugía estética que se hace. En este sentido, en las últimas horas decidió publicar una foto en la que se la ve realizándose un nuevo retoque.

“Retoque para dulcificar la nariz. En manos del mejor”, escribió en una story en la que etiquetó a su médico, y en donde se muestra recostada con una gran venda en su rostro. La influencer se realizó este procedimiento con el objetivo de afinar aun más sus rasgos. Cande Tinelli se hizo un retoque estético en la nariz

Cabe recordar que ella ya se había hecho un retoque similar en esa zona. A fines de octubre, había compartido un video y hasta se había animado con jugar e ironizar sobre los posibles títulos que su paso por el quirófano podría tener en los medios. “Me da re contra paja hacerme la que no me opere, no es mi estilo, me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética”, había dicho, muy sincera y fiel a su costumbre, la cantante y diseñadora en sus redes sociales. Luego dijo que no le importaba lo que pensaran y agregó: “No me voy a hacer la boluda, me chupa un huevo si alguien me ve en la calle, ando con esto no me puedo quedar en mi casa encerrada porque me desespero”.

Más tarde había vuelto a usar sus redes, sabiendo de que su operación sería noticia en los medios y jugó a sugerir títulos para los sitios. “No quiero que mañana todos pongan ‘No lo oculto, se animó y a través de las redes Cande Tinelli mostro su cambio, su rinoplastia’. Cande Tinelli rompió el silencio, mostró su yeso porque tenia las bolas totalmente infladas, se las colgaba como dos bufandas’. No quiero eso , no, no, no. ‘Tenía la nariz más corrida que la torre de Pisa’”.

En tanto, días atrás la segunda hija de Marcelo Tinelli también había sido noticia luego de publicar un extenso descargo tras las críticas que recibió por sus numerosos tatuajes. “Gracioso y bastante triste a la vez, ver los comentarios sobre mi cuerpo estando en 2022. Después tiran frases como ´mi cuerpo, mi decisión’ pero son los primerxs en criticar al otrx. Consejo: hagan lo que se les cante el ORT* con su cuerpo y su vida. La gente siempre va a criticar todo lo que hagas”, escribió en una primera historia. Y continuó: “Yo amo cada uno de mis tatuajes. Eso es lo que realmente lo único que importa. Hagan de su cul* un florero”.

Y, entre otras tantas reflexiones, sumó: “Esto es así: si sos flacx, te critican (pero a su vez es lo que está estéticamente mejor visto en esta sociedad, ¿no?) Si sos gordx o engordaste, te van a criticar también y hasta se ríen, y te hacen memes quizás. Entonces MIEDO, no comamos. No disfrutemos de las mejores cosas del mundo: comer. Si de golpe te está yendo bárbaro y te ven feliz, CAGASTE. Nada peor para el hater que verte feliz. O sea, NO. Si yo soy un infeliz, vos también tenés que serlo. Que si ténes o no tenés. Por ambas cosas también te critican, ¿no? Si te tocó tener un mayor poder adquisitivo por lo que sea, prepárate porque te van a asesinar. No podés tener más que el otro, no, ni se te ocurra mostrarlo encima porque te van a destruir. Oculta tu vida y tu felicidad mejor”.

