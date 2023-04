Camila Homs y su romance con José “El Principito” Sosa

Según informó el periodista Juan Etchegoyen, la modelo y el futbolista habrían dado inicio a una relación.

Camila Homs fue vista recientemente en un boliche a los besos con José El Principito Sosa, exjugador de la Selección Argentina y actual de Estudiantes de La Plata. El periodista Juan Etchegoyen expresó que estarían dando inicio a un romance y contó detalles del mismo.

En Mitre Live, aseguró que la pareja estaría en el inicio de una romance y ya llevaron adelante un paso importante: ella ya habría conocido a las dos hijas de él.

CAMILA HOMS Y JOSÉ EL PRINCIPITO SOSA (VÍA: TWITTER)

¿Qué pasa entre Camila Homs y José El Principito Sosa?

“El romance es un hecho, lo tengo confirmado y voy a contarte mucho más de esta historia de amor que tiene por lo menos 2 semanas. Ellos viven en el mismo edificio, se conocieron, pegaron onda, casi como amor a primera vista y ella ya conoce a sus hijas, están a full”, indicó Etchegoyen, rotundo y sin vueltas, sobre esta incipiente relación que avanza a paso firme entre la modelo y el futbolista.

“A mí la información me la cuentan del entorno de él, entorno que se sorprendió de verlo a José en un boliche expuesto de esa manera con ella. ‘Debe estar enamorado’, me dijeron. Es un hecho, esperemos que ellos digan algo pero los datos concretos que tengo son innegables”, concluyó el periodista.

Hace pocos días, fue Estefi Berardi quien dio la primicia de que Camila Homs había sido vista a los besos en un boliche el fin de semana. Las imágenes fueron compartidas en Mañanísima (Ciudad Magazine).

“Estuvo en África el fin de semana a los besos con un chico, a quien se le ve el perfil, el corte de pelo, el tatuaje, no lo tenemos de cara, de frente”, explicó la panelista en ese momento, si bien después se descubrió que se trataba de José El Principito Sosa.

¿Qué contó Estefi Berardi?

La panelista dio detalles sobre lo que ocurrió esa noche, según le dijo un informante a la conductora del programa de Carmen Barbieri. “Pero ella estaba re copada, muy divertida, muy arriba, me dijeron que re chapaban, que estuvieron a los besos toda la noche”, explicó Berardi.

Frente a esto, Carmen acotó: “Qué suerte que Cami esté alegre y la pase bien”. Y, agregó: “Es dura la separación con un bebé, todas la separaciones son duras. Cami me cae bien, además que bella es”, sentenció.

CAMI HOMS JUNTO A JOSÉ SOSA EN UN BOLICHE (VÍA: CANAL MAGAZINE)

Luego, hablaron sobre el video, y se preguntaron por el beso que no se vio y que tanto se habla. “Hay una foto donde están re cerca, en el video no se ve que re chapan pero me lo confirmaron”, remarcó.

“Ella está soltera y es una diosa, me parece bárbaro que la pase bien”, concluyó Estefi.