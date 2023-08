Camila Homs habló de la separación de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

La modelo se refirió a la reciente ruptura entre el padre de sus hijos y la cantante, después de un año y medio de relación

Camila Homs rompió el silencio este miércoles horas después de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaran su separación, luego de un año y medio en pareja. La modelo, y exmujer del futbolista del Atlético de Madrid con quien tiene dos hijos en común -Francesca y Bautista- estuvo invitada en Desayuno Americano y si bien recordó que tiene un bozal legal y que no puede mencionar a su expareja, contó cómo vivió la reciente noticia.

“No opinaba cuando estaban juntos, menos voy a opinar ahora”, fue lo primero que dijo Homs en el ciclo que conduce Pamela David por la pantalla de América dejando entrever que no haría demasiadas declaraciones al respecto. “Vi que se separaron, no me corresponde opinar. Tampoco puedo hablar del tema. No tengo más nada para decir”, agregó.

Sin embargo, respondió algunas preguntas puntuales y aseguró que no estaba al tanto de la ruptura ya que con De Paul habla solo de situaciones que involucran a sus hijos y no sobre la vida personal de cada uno. Al respecto sostuvo que “mejoró” la relación entre ellos. “¿Sabías de la separación”, le consultaron a la modelo que respondió con total sinceridad: “No sabía, para nada”.

“¿O sea que te sorprendió?”, retrucó Pamela David, y Camila admitió: “Sí, puede ser…”. Y agregó que estaba al tanto de los rumores de crisis que habían surgido semanas atrás, pero que elige no involucrarse.

Tini-Stoessel y Rodrigo De Paul estuvieron en pareja durante un año y medio

Por su parte, la modelo se mostró arrepentida por algunas actitudes que tuvo en el pasado. Por ejemplo, el verano 2023 asistió a un boliche en Punta del Este en el que se sumó a un cántico en contra de Tini Stoessel. “Me arrepiento. No me gustó para nada verme en ese lugar. Son errores que podemos cometer”, dijo al respecto. Y consideró que en muchas ocasiones en las que surgen rumores sobre dichos de un lado y del otro “es más lo que hablan que lo que realmente es”. “No solo en mi caso, en general: dicen una cosa, dicen otra, y nada que ver con la realidad”.

También sostuvo que apenas se confirmó el romance entre Tini y De Paul -luego de que fueran fotografiados en una playa de Ibiza, en abril del año pasado- “se dijeron barbaridades”. “Yo juro que jamás salieron de mí”, enfatizó Camila Homs.

Además, aseguró que no tenía ningún tipo de diálogo con Tini. “Nunca tuve la oportunidad de hablar con ella. Y tampoco tuve interés”, se sinceró la modelo y agregó que sus hijos “tampoco compartieron mucho” con la cantante, es por eso que ella no tenía motivos para vincularse con la entonces pareja de su exmarido.

El fondo de pantalla de Camila Homs en su celular, junto a su nuevo novio, José Sosa

Por otro lado, la modelo se refirió a su relación actual con el futbolista José Sosa, con quien si bien aseguró que es muy “pronto” hablar de la posibilidad de agrandar la familia ya que sus hijos son chicos y demandan mucha de su atención, aseguró: “Estoy muy enamorada y quiero todo con él”.

Además, respondió su nombre cuando le preguntaron quién había sido el amor de su vida. “Estoy re enamorada, la verdad que sí”, se mostró feliz por su presente quien será figura del Bailando 2023.

Los tuits de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul para anunciar la separación

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul anunciaron su separación el martes a última hora a través de un comunicado compartido que publicó cada uno en sus respectivas cuentas de Twitter. “Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, indicó la intérprete de “La Triple T” en el escrito que el jugador de la Selección hizo lo propio mencionando a su ahora exnovia.

Más tarde, Ángel de Brito reveló en LAM que había hablado con los protagonistas sobre la ruptura. “No hay terceros en discordia, por más rumores que veas. Rodrigo te lo va a decir también. No hay problemas en ese sentido. Solo que sentimos que estaba siendo complicado llevar la relación adelante por todo lo que viene, más allá del amor, más allá del cariño”, le dijo la cantante al periodista que detalló que Tini se quedaría los próximos días en Miami, que después regresaría a Madrid para finalizar su gira en España y que el próximo destino será Puerto Rico, en donde grabará un video. Por último, regresará a los Estados Unidos.

Ángel de Brito también se comunicó con Rodrigo De Paul, quien le habló en la misma línea que su ahora exnovia. “Hay mucho mucho amor, pero hicieron mucho daño”, aseguró el deportista y agregó: “No sé si es para siempre (la separación) ni nada. La verdad que creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y las cosas que dijeron. Y seguir cada uno las cosas por su lado. Y poder empezar desde otro lado”.

El tatuaje que Rodrigo de Paul se hizo en homenaje a Tini Stoessel

Además, el conductor le consultó a De Paul por el tatuaje en su abdomen que se viralizó recientemente: lleva escrito el nombre de Tini sobre el ombligo. En una primera instancia, se especulaba con la confusión de la última letra, dejando entrever que podría decir “Time” (”Tiempo”, en inglés. Sin embargo, de Brito fue claro: “No dice ‘Time’. Dice ‘Tini’”.

También reveló que el futbolista se hizo el tatuaje cuatro meses atrás y que non tiene intenciones de tapárselo, como hizo con el de su ex, Camila, cuyo nombre tenía tatuado y que una vez que se separó decidió hacerse uno encima. Además, tanto De Paul como Tini comparten otro tatuaje: el de un sol que lleva dibujado cada uno en sus respectivos abdómenes.