Cami Homs no para de sorprender

Se fotografió frente al espejo con un conjunto de lencería y lo compartió en su historia de Instagram.

Mientras se consolida como it girl en la escena local, Camila Homs no descuida su faceta sensual ni un minuto. En sus redes sociales muestra habitualmente sus looks más jugados y audaces.

En esta oportunidad, en su historia de Instagram, donde tiene 1 millón de seguidores, la modelo publicó una foto sentada en la punta de su cama en ropa interior con un conjunto color nude.

La modelo publicó la foto en sus redes sociales. (Foto: Instagram/@camihoms)

¿Los detalles de la apuesta? Se fotografió frente al espejo con un conjunto de dos piezas de microtul en tono marrón claro. El corpiño es moldeado con push up y tiene detalles de tiras negras que le dan un toque super canchero. La bombacha, en tanto, es diminuta, colaless y tiene breteles finos que se regulan a los laterales.

Un hairstyle con el pelo suelto super natural que decidió tirárselo para un solo costado.

Camila Homs publicó fotos en lencería y dejó un mensaje de empoderamiento: “Primero, amate a vos misma”

Días atrás, la influencer se lució con un corpiño de encaje floral blanco, un clásico de lencería romántico y audaz en partes iguales, con una pequeña abertura en el frente. En lugar de llevar la pieza inferior del conjunto, lo combinó con un pantalón de jean celeste tiro alto, un clásico que nunca pasa de moda.

Camila Homs se lució en lencería blanca y jean clásico. (Foto: Instagram/@camihoms)

El beauty look, en tanto, fue sobrio y sofisticado: llevó el pelo suelto peinado con ondas y raya al medio, su hairstyle de cabecera, y maquillaje en tonos neutros que incluyó delineado en la mirada, máscara de pestañas, rubor y bronzeren los pómulos y labios al natural.

Cada vez más suelta ante los flashes, demostró su actitud para las cámaras y, además, escribió como pie de foto un mensaje “body positive” en inglés: “First, love yourself” (Primero, amate a vos misma). Como de costumbre, el posteo se llenó de likes y elogios de sus seguidores, que le escribieron halagos como “Sos una belleza”, “Qué hermosa sos” y hasta “Lo que se perdió De Paul”, en referencia a su ex relación con el futbolista.

Nota relacionada: