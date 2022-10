Baby Etchecopar: “Gran Hermano es un gran semillero de inútiles”

El conductor le brindó un móvil a Intrusos y dio su mirada sobre el reality que está en boca de todos. Enterate qué dijo.

Este martes, en Intrusos (América) pasaron una nota de Baby Etchecopar, donde opinó de manera contundente sobre Gran Hermano (Telefe). El conductor aseguró que, desde que comenzó el reality, se está perdiendo el foco de las cosas que pasan en el país.

“No me gusta Gran Hermano, me parece que ese programa barre la Argentina y lo que queda en el embudo, lo lleva. Son lo peor de la casa. Es una desgracia porque estos tipos tienen protagonismo y despues vos no laburas, y lo ponen a Alfa a hacer notas. Entonces creo que es un gran semillero de inútiles“, comenzó diciendo Baby.

“Viste que dicen que Gran Hermano es el reflejo de la sociedad, ¿crees que es así?”, le preguntó el cronista Gonzalo Vázquez. “Todo una mentira. Esta es una sociedad que no tiene para comer, ellos si tienen para comer. Hay un montón ahí adentro que se jactan de ser inútiles y los argentinos que estamos afueras somos todos útiles por eso no vamos a Gran Hermano“, contestó él, sin rodeos.

“Yo creo que el que se va a encerrar ahí, quiere algún curro, o busca cómo llegar y/o trepar. Lo malo de GH es que estas discusiones tapan una realidad. Entonces estamos perdiendo el tiempo al divino botón hablando estupideces de estúpidos en vez de preocuparnos cómo está el país“, continuó.

Respecto a Thiago Medina, opinó: “Es demagogia porque hay dos mil chicos que juntan cartones. Acá quieren mostrar que el pibe humilde tiene posibilidad de llegar y no, no tiene, a este lo eligieron y lo usan como humilde pero la realidad es que sería bueno que no haya ningún chico que por ser humilde tenga que estar en un programa de televisión“, cerró.