Aníbal Fernández: “No hay crédito para que nadie ponga a un candidato determinado”

El funcionario aseguró que el candidato del Frente de Todos no debe definirse a dedo, sino por intermedio de las PASO.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó en C5N que el candidato presidencial del Frente de Todos debe dirimirse a través de las PASO, ya que según su opinión ningún dirigente cuenta con la posibilidad de designar al postulante oficialista para las elecciones.

“Yo no le tengo miedo a las Primarias. El candidato tienen que salir de las PASO, ya que no hay crédito para que nadie ponga a una persona determinada, debido a la situación general y las complicaciones del mundo, entre otras cuestiones”, explicó el funcionario en Minuto Uno.

El embajador Daniel Scioli; los ministros Agustín Rossi y Wado de Pedro; y el dirigente social Juan Grabois son los precandidatos del oficialismo. Y no se descarta la presencia de algún dirigente del Frente Renovador como el ministro de Economía, Sergio Massa. Ante la presencia de ellos, Aníbal Fernández aclaró su posición: “Si fuera un año atrás, te diría a quienes no votaría nunca. Ahora no lo voy a hacer, esperemos que llegue el momento y que estén en la calle con sus propuestas. Seguramente habrá acomodamientos y permitirá que no suceda que haya cinco candidatos“.

En la misma línea, durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, el ministro expuso la causa por la cual no cree que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sea candidato: “No lo veo. Lo que hablen con Cristina es un tema de ellos, tanto no me meto. Sí digo que veo sus números en la provincia y le dan cómodo, por eso me cuesta creer que salga de ahí“.

“Las pistolas Taser sirven como prevención”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó este lunes las 60 pistolas Taser que llegaron al país y serán utilizadas por la Policía de la Ciudad. Ante esta situación, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se mostró a favor de la utilización, aunque advirtió sobre la necesidad de capacitar al personal.

“No se la daría al hombre o mujer que tiene que estar todos los días en la calle hasta que no fueran analizadas por especialistas. Nosotros compramos 100 y van a los grupos especiales como el GEOF (…) Las pistolas Taser sirven como prevención. Cuando, por ejemplo, hacen un allanamiento los grupos especiales lo más probable es que tengan un enfrentamiento”, explicó en diálogo con Minuto Uno. Luego, aclaró que “hay que ser cuidadoso, prepararse y preparar al personal”.