Ángela Torres habló sobre su papel en “Más respeto que soy tu madre”

Florencia Peña recibió a Ángela Torres en una nueva edición de LPA, donde hablaron sobre la película que hicieron juntas. Además, la joven actriz mencionó la influencia que tiene en ella su abuela, Lolita Torres. “A mi abuela le debo todo. Yo tenía cuatro años cuando se fue, pero la recuerdo bastante porque mi viejo vivía con ella todavía. Entonces cuando yo iba a su casa, iba a lo de mi abuela”, comenzó.

La cantante continuó: “Yo la tengo muy presente desde que soy muy chiquita. Si me preguntás con qué persona muerta o viva en el mundo entero o de la existencia elijo yo juntarme a tomar un café, te digo mi abuela Lolita. Me queda esa melancolía de decir ‘¿Qué me diría? ¿Qué consejo me daría?'”.