Ángel de Brito le paró el carro a Fernando Burlando

El periodista llevó al barro virtual al abogado luego de que estallara al aire por el caso de Jey Mammón.

Los efectos colaterales del escándalo sexual de Jey Mammón y Lucas Benvenudo por la demanda de abuso sigue en auge y cobrando nuevos protagonistas. La pelea ahora se centra entre el letrado Fernando Burlando y Ángel de Brito. Los dos famosos están en veredas opuestas sobre sus puntos de vista en la denuncia contra el presentador de telefe y ya ambos se agotaron.

El presentador pasó en LAM el audio donde Burlando estalló furió contra LAM y todo su equipo acusándolos de hacer una campaña en los medios en su contra y en contra de Jey Mammón. “Si a una persona, vos le decís que es un abusador o un violador cuando ni la justicia pudo acreditar su culpabilidad, eso es una campaña, es una irresponsabilidad o mejor dicho, es algo que te hace responsable por lo que decís. Yo no soy en esta segunda etapa el abogado de Jey”, remarcó Burlando.

Tras el excitado enojo de Fernando Burlando, Ángel de Brito fue letal y le respondió con los taches de punta: “Primero, ¿cuántos nervios? Segundo, Burlando no nos digas lo que tenemos qué hacer, vos hacés tu trabajo y listo, déjanos a nosotros hacer el nuestro, que creo que lo hacemos más o menos bien”.

Pero el descargo no quedó ahí: “¿Por qué tanto nervio si no es el abogado? Sabía todo lo que se había dicho, pero no tenía nada que ver. Sabe todo lo que va a hacer Jey Mammón judicialmente, pero no tiene nada qué ver. ¡Después termina diciendo que es su estudio!”, expresó Ángel de Brito.

“Burlando puede hacer lo que quiera en la justicia o salir a declarar lo que quiera. Ahora, decir lo que tienen que hacer los otros, no. Nadie le dice a él lo que tiene que decir o no decir y esto lo sabe él perfectamente”, dijo el presentador y afirmó que si hay alguien que sabe cómo es el manejo en los medios es él. “Los ha usado en un montón de casos porque le servía como en el verano y los usó a su favor y le levantó la imagen un montón. No es un problema de los medios o de algunos medios”.

Ángel de Brito desenmascaró la estrategia de Fernando Burlando

El presentador de LAM no se quedó callado y sacó todo su arsenal contra el letrado. Enojado por las acusaciones y de Burlando contra LAM, De Brito siguió filoso en su monólogo.

“Salís a gritar y hacer todo este show. ¡Nada más le gusta más que hablen de él. No te pongas nervioso”, puntó Ángel De Brito. “Siempre recurre a campaña, operación y todas esas palabras que le gustan hace a otros”.