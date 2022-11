Ángel Correa y Thiago Almada irán al Mundial por Nico González y Joaquín Correa

Los delanteros de Fiorentina e Inter, respectivamente, quedaron desafectados de la lista de 26 convocados. Ambos llegaron a la concentración con molestias físicas y no lograron recuperarse.

En el último amistoso antes del arranque del Mundial Qatar 2022 reinaba a tranquilidad en la Selección Argentina más allá del resultado deportivo, Lionel Scaloni, no tenía que lamentar problemas físicos a días del debut en la Copa del Mundo, pero en las últimas horas, el cuerpo técnico de la Albiceleste, decidió desafectar a Nicolás González, que su lugar lo ocupará Ángel Correa, y también a Joaquín Correa, quien será reemplazado por Thiago Almada.

Lo del Tucu no es algo nuevo, sino que tiene que ver con una lesión que había sufrido hace aproximadamente un mes y medio en el Inter, que parecía ya haber quedado atrás. De hecho, el delantero jugó varios partidos antes de sumarse a la concentración de la Selección Argentina y ayer ingresó en el entretiempo para jugar todo el segundo tiempo, donde convirtió un gol.

#SelecciónMayor Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de @Argentina, convoca a Ángel Correa.

“El jugador Joaquín Correa también será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión. El reemplazante será informado en las próximas horas“, publicó la cuenta oficial de la Selección.

#SelecciónMayor El jugador Joaquín Correa también será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión.



El reemplazante será informado en las próximas horas.

Poco después del anuncio, la cuenta oficial de la Selección Argentina confirmó que Thiago Almada irá en lugar de Correa. “El futbolista Thiago Almada se suma a la convocatoria mundialista”.

#SelecciónMayor El futbolista Thiago Almada se suma a la convocatoria mundialista de #Qatar2022.

“Tenemos algunos problemitas, tenemos días para decidir el tema de la lista. Podemos cambiar, esperemos que no, pero está la posibilidad. Tampoco digo que van a salir de la lista. Hay varios que hoy se han quedado afuera de la convocatoria porque no estaban aptos para jugar o había un riesgo“, explicó el entrenador en TyC Sports. Y agregó: “No puedo garantizar que esos jugadores estén bien. En principio lo están, pero hay que ser cautos. Por eso hemos dosificado los minutos“.

Mundial Qatar 2022, el debut de Argentina en la Copa del Mundo: cuándo, dónde y contra quién

Argentina estará debutando ante Arabia Saudita el próximo 22 de noviembre a las 07:00 AM de la mañana. El equipo de Lionel Scaloni medirá fuerzas con el combinado de Medio Oriente en el debut.

Días y horarios de los partidos de la Selección Argentina en la Copa del Mundo

En la segunda fecha, se enfrentará ante un viejo conocido que ya supo derrotar en mundiales anteriores: México. Este partido se jugará el sábado 26 de noviembre a las 16:00 horas.

La tercera y última jornada de la fase de grupos será la reedición de la contienda del Mundial 1978: Argentina chocará contra Polonia el miércoles 30 de noviembre a las 16:00 de nuestro país.

Los 25 convocados de Argentina para el Mundial de Qatar 2022

Los arqueros de Argentina para Qatar 2022

Emiliano Martínez (Aston Villa)

(Aston Villa) Gerónimo Rulli (Villarreal)

(Villarreal) Franco Armani (River)

Los defensores de Argentina para Qatar 2022

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Gonzalo Montiel (Sevilla)

(Sevilla) Cristian Romero (Tottenham)

(Tottenham) Germán Pezzella (Betis)

(Betis) Nicolás Otamendi (Benfica)

(Benfica) Lisandro Martínez (Manchester United)

(Manchester United) Marcos Acuña (Sevilla)

(Sevilla) Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

(Olympique de Lyon) Juan Foyth (Villarreal)

Los mediocampistas de Argentina para Qatar 2022

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Leandro Paredes (Juventus)

(Juventus) Alexis Mac Allister (Brighton)

(Brighton) Guido Rodríguez (Betis)

(Betis) Alejandro Gómez (Sevilla)

(Sevilla) Enzo Fernández (Benfica)

(Benfica) Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Los delanteros de Argentina para Qatar 2022