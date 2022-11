Ángel Correa quedó afuera de la lista del Mundial y su mujer hizo un fuerte descargo en las redes sociales

Sabrina Di Marzo mostró su descontento tras enterarse de que el jugador del Atlético de Madrid no estaba entre los convocados por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni confirmó la lista de los convocados para el Mundial Qatar 2022 y las reacciones en redes no tardaron en llegar. Hubo mensajes de todo tipo en donde se mezclaron la alegría, la euforia y la felicidad entre quienes estaban en la nómina, pero también se expresaron los que quedaron afuera o sus entornos, como fue el caso de la mujer de Ángel Correa.

El delantero del Atlético de Madrid era uno de los jugadores que estaban en duda para formar parte de la delegación nacional en Qatar, y finalmente se quedó afuera, por lo que no pudo concretar ese sueño. Así fue que fue su esposa, Sabrina Di Marzo hizo un posteo en las redes sociales en donde se ve a la familia junto a un extenso texto en el que se descargó por la no convocatoria.

El texto de Sabrina Di Marzo comenzó con una frase de aliento tras enterarse que Correa no estaba convocado: “Jamás dudes de la carrera que elegiste, nunca jamás te cuestiones de lo que sos y no sos capaz”.

La carta de Sabrina de Marzo, esposa de Ángel Correa

“Jamás dudes de la carrera que elegiste, nunca jamás te cuestiones de lo que sos y no sos capaz, y mucho menos dejes que las decisiones de otras personas influyan en tu estado de ánimo y en que te hagan pensar si sos o no sos capaz de cumplir algún objetivo. Vivo con vos y veo el trabajo diario qué haces y siéndote sincera, no creo que nadie lo haga. Esa constancia para entrenar, para hacer fisio de siete días y cinco. Para alimentarte como debes, para no salir a restaurantes y comer en casa. Sos una persona súper responsable , razonable y una persona con muchísima cabeza. Siempre vamos a estar acá para vos , en las buenas en las malas y en las que toque. Siempre te vamos a acompañar acá o en donde sea. ❤️. Para nosotras sos imprescindible”.

Correa estuvo entre los convocados de la Finalissima y de la Copa América, además de acompañar al equipo desde el 2019. Es un jugador que nunca estuvo en duda para Scaloni y que consiguió muchas cosas con la selección. Por ese motivo, su mujer realizóel descargo en Instagram para acompañar en este momento al jugador.

La emoción de Paredes y Rulli luego de la convocatoria al Mundial de Qatar 2022

Aunque el mediocampista de la selección era un eslabón que no podía faltar en la Copa del Mundo, la noticia lo alegró y compartió ese sentimiento con sus seguidores de Instagram. “No hay palabras para describir lo que fue escuchar mi nombre en esta lista”, comienza el posteo del jugador de Juventus. “Los sueños se cumplen y acá vamos por otro”, agrega Paredes tras su primera convocatoria a un Mundial.

En el 2018 estaba en la lista preliminar pero no consiguió meterse entre los 23. Desde el 2019 el jugador es considerado por Lionel Scaloni y una pieza clave en el grupo.

Leandro Paredes mostró su alegría por ser parte de los 26 jugadores que viajarán al Mundial de Qatar 2022

“Siempre soñé con este momento”, expresaba Geronimo Rulli tras la convocatoria a la Copa del Mundo. Esta citación tampoco fue una sorpresa ya que formaba parte del equipo desde el comienzo y sus actuaciones en el arco del Villareal dejaban tranquilo a Scaloni para tomar la decisión.

El arquero se enteró que será parte de la Copa del Mundo y compartió su alegría en Instagram.

Oriana Sabatini expresó su alegría por la convocatoria de Paulo Dybala

La cantante y novia del jugador no tardó en compartir su felicidad por el llamado de la Selección a la Joya y lo mostró en su Instagram. Reposteó el video de Scaloni dando a conocer los convocados y agregó: “no puedo esperar para verte en la cancha representando a la más linda”.