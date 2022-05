Alfredo Casero anunció su retiro de la actuación

El humorista causó impacto al revelar que no se presentará de nuevo en la Argentina. Enterate de todo en la nota.

Alfredo Casero sorprendió a sus seguidores este sábado al anunciar su retiro artístico, tras su fuerte discusión con Luis Majul en La Nación + y toda la polémica que esto originó.

El actor acudió a su cuenta de Twitter para desmentir que todo su conflicto con Majul y su declaraciones en contra de la situación actual de la Argentina, tienen como finalidad aumentar la venta de la boletería de su show: “Para los que me dicen que haciendo esto vendo tickets… He dejado de vender para la segunda función de la sala Siranush“.

Con esta declaración Casero también hizo referencia a los dichos de El Dipy, quien tras haber visto lo que este dijo sobre sus palabras en el espacio de Luis Majul en La Nación +, donde pidió que ataran a algún funcionario del Gobierno en Plaza de Mayo, expresó en Radio Rivadavia AM630: “Me extraña que un tipo que quiero que esto cambie se tire contra otro que quiere lo mismo. ¿Qué pasa Alfredo, estas sin show?“.

Asimismo, Casero manifestó que no volverá a subirse a la tablas, al menos en el país e invitó a todos los que quisiera disfrutar de su espectáculo, asistan a la función que tiene programada para este mes: “Está será mi última función en la Argentina. Nunca más. Les agradezco el amor estos años. Ya está“.

Sus fanáticos se manifestaron en contra de su decisión y llenaron el tuit de mensajes como este: “Por favor, Alfredo, no les des el gusto. Tenés el apoyo de la gente, nosotros te bancamos”; “primera vez en mi vida que no coincido con usted, lo suyo es arte y usted es uno de los artistas que nos representa, que pagamos las entradas con gusto, porque no está subsidiado. Usted representa a esos guapos que nos levantamos el lunes a la mañana para ir a laburar y ¿usted va a aflojar?”; “No creo que estés haciendo lo correcto. Es más, estás haciendo lo que ellos querían que hicieras, bajarte del escenario. Entiendo que estés molesto y con bronca, pero tu trabajo es el arma más importante que tenés para cambiar esto. Dejar la silla vacía, nunca va a ser la solución”.

Qué pasó con Alfredo Casero

Este viernes 6 de mayo por la noche, el actor estuvo como invitado al ciclo de Luis Majul y cuando debatían la actual situación del país y las palabras la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Chaco horas antes, se dio un fuerte cruce entre ellos.

De la nada, totalmente disconforme con Majul y la mesa de panelistas por las frivolidades de las que se ocupan, como cuántos seguidores tiene Cristina o Alberto Fernández, Casero lanzó: “Porque nosotros estamos viendo lo bien o lo mal que se viste una persona, o lo mucho o lo poco que habla, me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, porque yo no le tengo ni un put* miedo a nadie, por eso lo puedo decir de la misma manera y por más que me quieras dejar como un freak o como un loco, yo te puedo decir… sí, porque vos estás molesto conmigo, estás molesto conmigo y lo siento. No me molesta, pero yo se los tengo que decir”.

“Si a vos no te molesta a mí tampoco, ¿eh? Yo no tengo problema”, respondió Majul, a lo que su invitado, entrado en cólera, le retrucó: “Ay, qué plomo, por Dios mío”. Cuando Casero pidió la palabra, Majul ironizó al decirle que sí y esto hizo que el humorista golpeara la mesa violentamente y al no poder concluir con su exposición, el actor decidió levantarse e increpar a todos los periodistas del programa, pero principalmente a Luis Majul: “Ustedes son una maga de… todos ustedes, todos los que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo”.

Cuando empezó a caminar hacia la salida del estudio del canal LN+, señaló con el dedo al conductor y le advirtió: “¡No me tomés por pelotudo! ¡No me tomés por pelotudo porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados!”. Antes de abandonar el lugar, Casero cuestionó a los periodistas: “Cuando les va bien lo primero que hacen es ponerse chupines y ganar plata, mientras la gente está en la calle y sigue viendo si está bien o no que esa persona esté ahí”. El conductor intentó cerrar el tema con un “gracias”, pero Casero respondió: “Echame, no hay ningún problema“. “Te estás yendo solo”, lo apuró Majul.

Esmeralda Mitre defendió a Alfredo Casero

Esmeralda Mitre reaccionó inmediatamente al tuit con el cual Eduardo Feinmann se refirió a lo sucedido entre Casero y Majul con estas palabras: “Mi solidaridad también @majulluis. Horrible momento“. La actriz respondió contundente ante este mensaje del periodista: “¿Ahora son víctimas ustedes? Eduardo Feinmann, Luis Majul y Alfredo Leuco. ¿Después se semejante papelón? ¡Por favor! ¡Dicen hacer una cosa y ni entienden lo que hacen! Eso es violencia“.

Además, Esmeralda apuntó contra su propio medio: “¡La Nación, vergüenza da este diario ya! ¡Juro romperme el alma porque vuelva al menos ser digno!“. En otro tuit, la hija de Bartolomé Mitre defendió la libertad que tiene el actor de expresar su pensamiento: “¡Cómo le van a decir ‘che’ a Alfredo Casero diga lo que diga, piense como piense! ¡Queda claro que no tienen idea dónde trabajan, en un diario liberal y el diario más importante de habla hispana, dicho por Octavio Paz, no por mí! Qué tilingueria“.

Esmeralda volvió a apuntar contra los periodistas de La Nación +: “Yo, diría que los periodistas del diario que era el más importante de habla hispana, La Nación, no saben donde están; en un diario liberal, donde cada un puede pensar como quiere y @majulluis, @edufeiok, @alfleuco c/ sobero y violencia, burlaron y maltrataron a Alfredo Casero. Ignorantes“.