Alejandro Cipolla sacó a la luz el video donde el delegado municipal se sube al auto de L-Gante

En las imágenes que compartió el abogado del cantante no se ve lo que el hombre denunció.

L-Gante sigue detenido por una denuncia que radicó un delegado municipal por supuesta privación ilegítima de la libertad. Según la declaración del hombre, el cantante lo obligó a subir a su vehículo a punta de pistola.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alejandro Cipolla, abogado que representa a L-Gante, compartió un recorte del video en el que se ve el momento justo en el que el hombre sube al vehículo del representante de la Cumbia 420.

“Dónde se ve a L-Gante obligando a subir a punta de arma!!!! Justicia corrupta”, expresó el letrado visiblemente indignado ya que en las imágenes se observa al denunciante junto a su familia mantener un diálogo con alguien a través de la ventanilla del auto y posterior a eso, se sube en la parte trasera por motus propio.

Este video sería la prueba irrefutable de que la declaración que el delegado municipal prestó frente a la Justicia no es real, ya que las imágenes hablan por sí solas. De hecho, aunque parecían estar discutiendo, su familia no corre ni grita cuando el vehículo se va, lo que no evidencia la desesperación que generaría una privación ilegítima de la libertad.

La palabra de L-Gante desde la cárcel

Desde la celda donde espera que se resuelva esta situación lamentable que enfrenta, Elián le escribió una carta a sus seguidores y quienes manejan su cuenta oficial de Instagram, la compartieron para hacérsela llegar a los fanáticos.

“Gracias a todos por el aguante. Estoy bien. Preparándome para dar lo mejor de mi cuando salga. Espero les guste el último tema. Se viene mucho más. Los quiero. Atentamente: ‘El Trompa'”, escribió L-Gante.