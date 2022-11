Alberto Fernández: “Perón debe haber sido como Lula”

El Presidente fue entrevistado por Jorge Fontevecchia. Habló sobre las elecciones de Brasil y sobre un país en donde los empresarios “no tengan que pagar coimas ni sean perseguidos por los servicios de inteligencia”. Mirá la entrevista completa.

Momentos antes de reunirse con el presidente electo de Brasil, Lula Da Silva, el presidente Alberto Fernández fue entrevistado en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

El primer mandatario expresó que “siento una profunda alegría, por lo que representa políticamente Lula, su liderazgo en la región, y también una alegría íntima, personal, por haber hecho lo que correspondía”. “La llegada de Lula puede ayudar a la unidad regional, es un líder como no he conocido a otro antes”, expresó desde Brasil.

Además, recordó que “yo lo visité la cárcel junto a un comité de libertad. Aquella vez, muchos me dijeron que no era conveniente. Pero hay cuestiones de convicción personal con las que no se especula”, aseguró Fernández. A su vez, el Presidente expresó su felicidad de “que contemos en Latinoamérica con la capacidad de liderazgo de Lula en la región”.

Usted también colaboró con Evo Morales en su momento…

Hay momentos en que la especulación queda de lado, qué es lo que conviene y qué no. Cuando Evo habló por teléfono conmigo, me dijo que lo tenían acorralado. Lo primero que se me ocurrió fue poder hacer algo por él. Hablé con Macri y él me dijo que no quería darle asilo a Evo Morales. Luego el proceso boliviano también volvió a poner las cosas en su lugar. La democracia fue recompuesta en el país.

Ayer se celebró también el triunfo de Raúl Alfonsín…

A Alfonsín le debemos la institucionalidad democrática. Más allá de los desbarajustes económicos, que tienen que ver con la deuda que le había dejado el gobierno defacto anterior, Alfonsín hizo todo lo posible por preservar el orden constitucional. En un momento en que la democracia estaba amenazada, por los carapintadas y los hijos de ese proceso nefasto.

Lula es un líder que tiene una enorme peculiaridad. Con Sergio Massa charlábamos ayer, y yo le decía, “Perón debe haber sido parecido”, en el sentido de que es un líder como no he conocido a otros. Siempre se pone en el lugar de un militante más.

Hoy la globalización, a nivel mundial, está puesta en tela de juicio. Y en ese contexto las regiones cobran otro significado. En eso Lula puede aportar mucho, poniendo en valor la importancia de la unidad regional.

Bolsonaro negaba la importancia del CELAC, que fue un acuerdo donde convivían distintos presidentes regionales, con distintas ideologías, por ejemplo, Piñera entregó la presidencia del organismo a Raúl Castro. Mire cómo podían convivir gobiernos con ideologías distintas.

Lula asume el 1° de enero del mismo año que termina su mandato presidencial. ¿De alguna manera este acercamiento con su compañero, con el que pueden trabajar y soñar juntos, tiene que ver con que usted piensa en su reelección?

Yo estoy pensando en la región, no en la reelección. La discusión que hay en la Argentina no es si yo soy o no reelecto. Lo que los argentinos tienen que pensar y preguntarse es cómo queremos construir el país del futuro.

Si queremos construir un país, son intimados a entregar el 1% de su patrimonio para que alguien pueda ser gobierno, o si tienen que soportar pagar coimas para acceder a la obra pública. O si los empresarios tienen que soportar ser perseguidos por los servicios de inteligencia, o víctimas de fuerzas policiales inventadas. Usó a la AFIP para cerrar un canal de noticias que le molestaba. O que Aerolíneas Argentinas deje de existir, y todo quede en manos privadas, reduciendo la conectividad del país: esas son las cosas que propone Macri.

Argentina tiene que resolver qué hacer con este país, el país que Macri hizo. O si quiere un país que crezca, que genere empleo, que se desarrolle, que termine con la inflación, que es un problema que tengo muy claro que tenemos que resolver, pero que también es verdad que Macri nos dejó con un alto piso. Yo creo que el principal debate es ese.

Espero que podamos concretar los sueños en una región donde la democracia funciona en pleno, donde las reglas de la democracia son claras, no se cambian, donde podamos alternarnos en el poder respetando reglas básicas, políticas de Estado de generación de empleo, desarrollo de la salud pública, la ciencia y la tecnología. Eso es lo que exactamente creo.

En ese sentido creo que tengo en Lula una referencia personal importante. Porque se cómo actúa, qué es lo que piensa y cree. Y creo que con él podemos avanzar en ese sentido.