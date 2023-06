Alberto Fernández: “¿No querían que me baje para que haya PASO?”

Aseguró que “no le costó nada” tomar la decisión de bajarse de la reelección y que solo le preocupa el triunfo del espacio político.

La interna del Frente de Todos entró en el tramo final de las Elecciones 2023: a horas de que cierre el plazo para inscribir alianzas, todo indica que el oficialismo dejará de usar el nombre con el que ganó en 2019 para competir este año. Además, a menos de dos semanas de que deban inscribirse las candidaturas, el presidente Alberto Fernández se pronunció con respecto a su decisión de no ir por la reelección y cuestionó el comportamiento posterior de los otros funcionarios del oficialismo.

“Me confunde que cuando me bajo me dicen ‘no queremos que haya PASO’, ¿no era que querían que me baje para que hubiera PASO?“, cuestionó el mandatario durante su participación del podcast Oligarcas de la Nada, realizado por estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires y publicado este martes 13 de junio en YouTube.

El presidente aseguró que “no le costó nada tomar la decisión” de bajarse de la reelección y, al contrario, la considera “la decisión más sensata y pensada y la que mejor le hace al espacio”. “Yo no soy importante, importante es el proyecto político, y ese proyecto reclamaba una PASO”, sostuvo.

“Me planteaban que someterse a una PASO con el Presidente participando era muy complejo porque el Presidente maneja los resortes del Estado y tenía ventaja”, explicó Fernández sobre el contexto interno que lo llevó a no postularse como candidato este año.

“Yo no me creo imprescindible. Creo que en favor del espacio a mí no me cuesta nada dar un paso al costado, yo soy Presidente por un deber militante y si por ese deber tengo que volver a ser militante, soy militante. Mi preocupación es que ganemos“, añadió.

Con la intención de restarle importancia a la interna oficialista, Alberto Fernández señaló: “Ahora creo que las cosas se van ordenando y es un tiempo político de convulsión, un poquito de convulsión en el peronismo es natural también“.

El jefe de Estado reconoció la existencia de matices dentro del espacio político, aunque aclaró: “No me animaría a decir que en el frente hay problemas que nos hacen diferenciar mucho”.

En torno a otro conflicto interno del frente, puntualmente sobre su vínculo con la vicepresidenta Cristina Kirchner, el mandatario afirmó que están separados por diferencias innegables. “La escucho y en algunas puede tener razón y en otras no tiene ninguna”, precisó con respecto a las críticas que la expresidenta ha realizado sobre la gestión actual.

“Cristina se diferencia de mi Gobierno. Escribe cartas, saca tweets y está bien. Esas cosas no me molestan porque finalmente dejan en evidencia que está viva la política, que no es un cuartel. Yo creía lo que creía y aún hoy lo sigo creyendo, que hubo errores y malas decisiones políticas“, sostuvo.

Así, amplió: “Seguramente Cristina cuando critica, ve malas decisiones en el gobierno mío. La escucho y en algunas puede tener razón y en otras no tiene ninguna. Pero es su posición y la respeto porque es una persona respetable”.

“Teníamos miradas diferentes con Cristina”, reiteró el mandatario. Aunque, tras enumerar determinados asuntos donde no coincidió con la vicepresidenta, concluyó: “A pesar de las diferencias, siempre estuve al lado de ella, la conozco y sé de su honestidad”.

Sobre la inflación: “No se puede vivir con un 100 %”

En referencia al contexto actual marcado por la crisis económica que atraviesa el país, el Presidente reconoció que “no se puede vivir con una inflación del 100%”. De todas formas, insistió en la incidencia del contexto mundial, sobre todo de la pandemia y la Guerra entre Rusia y Ucrania.

“Vos podés ver la inflación, que es muy alta en Argentina, pero también hay que ver qué pasó en el mundo. La inflación es en gran medida por la guerra. En el país la inflación se multiplicó por dos, pero Macri dejó 55 puntos de inflación”, señaló el mandatario.

A su vez, Fernández aseguró que “la economía creció en el primer trimestre y se está moviendo mucho”. “La inflación es un problema muy serio en Argentina, pero no arrancó conmigo“, sentenció y cerró: “Mi Gobierno no es comparable con ninguno por el contexto que tuvo. Tan mal no fue la cosa“.